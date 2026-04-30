Cade Cunningham et les Pistons résistent au show Banchero

Dos au mur, les Pistons commencent logiquement la rencontre avec envie et agressivité. Un élément le prouve parfaitement : ils vont chercher trois rebonds offensifs sur des lancers-francs manqués dans les premières minutes. En face, Paolo Banchero donne déjà le ton, en étant en jambes et en ayant du répondant. Mais c’est bien Detroit qui domine (38-26).

Ce qui se confirme ensuite, avec un 10-2 et plusieurs paniers des joueurs du Michigan. Là encore, l’intérieur du Magic est celui qui offre la meilleure réponse pour son groupe. En un-contre-un ou en allant vers le cercle, il enchaîne les paniers et Orlando est toujours dans le coup à la pause (66-60).

Les troupes de Jamahl Mosley réussissent à se mettre au niveau physique des Pistons et avec, en plus, de l’adresse de loin, ils finissent par bousculer Cade Cunningham et sa bande. On part alors sur des longues séquences sans panier des deux côtés. Finalement, dans les derniers instants avant le quatrième quart-temps, grâce à l’énergie et aux passes d’Ausar Thompson en transition, les Pistons ont toujours dix points d’avance (89-79).

L’entame du dernier acte est mauvaise pour Orlando, qui perd deux ballons de suite et encaisse deux paniers primés.

Le match serait-il enfin dans les mains des Pistons ? Non car Paolo Banchero jette ses ultimes forces. L’intérieur est en feu et la défense de Detroit ne parvient pas à le limiter. Il enfile les paniers à 3-pts pour donner espoir aux siens. Cade Cunningham, lui aussi excellent, a le dernier mot, bien aidé par un précieux Jalen Duren en défense et au rebond offensif. Les Pistons s’imposent 116-109, restent en vie et tenteront d’arracher à Orlando un Game 7.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Cade Cunningham – Paolo Banchero. Ce n’est que la 2e fois dans l’histoire que deux adversaires inscrivent au moins 45 points chacun dans un match de playoffs et les deux All-Stars ont offert un superbe duel. Le premier a encore perdu des ballons (6) certes, mais il n’a pas manqué un lancer-franc (14/14), a été adroit (13/23) et ses paniers en dernier quart-temps ont fait beaucoup de bien aux Pistons. Le second a été impressionnant, avec un 17/31 au shoot, et surtout 18 points en quatrième quart-temps. Trop seul offensivement, presque seul contre tous, il a tout donné pour tenter de l’emporter.

– La prestation de Jalen Duren. Ce n’est pas encore parfait mais le pivot a livré une partie bien plus intéressante que celles des précédents matches. Avec 12 points, 9 rebonds et 2 contres, il a pesé en début de rencontre, pour lancer Detroit, et a la fin pour aider Cunningham à conclure, notamment avec ses rebonds.

– Les lancers-francs manqués du Magic. Avec un très, très moyen 16/30 aux lancers-francs, les Floridiens peuvent avoir des regrets. Laisser 14 points sur la ligne dans une rencontre aussi serrée et importante, c’est considérable et ça se transforme en boulet au pied. C’est peut-être le seul bémol de la performance de Paolo Banchero d’ailleurs, qui a manqué pas moins de sept tentatives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.