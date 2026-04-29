Les Blazers avaient besoin de ce goût de playoffs

En battant les Suns au play-in, les Blazers avaient gagné le droit de défier les Spurs au premier tour des playoffs. Un premier tour finalement expéditif puisque Portland s’est incliné 4-1. Certains joueurs ont ainsi pu profiter de cette courte série pour découvrir les playoffs comme ce fut le cas pour Donovan Clingan qui a particulièrement souffert face à Victor Wembanyama. Le pivot a affiché 7 points et 7.8 rebonds de moyenne lors des cinq matchs.

«Je vais devoir en tirer des leçons», reconnaît l’intérieur. «Je sais que je n’ai pas joué à mon meilleur niveau et que je n’ai pas produit tout ce que j’avais montré durant la saison. Cela a été une expérience très enrichissante.»

D’autres, comme Deni Avdija, retrouvaient les playoffs, mais avec un rôle différent. L’Israélien avait déjà connu les playoffs avec les Wizards en 2021, mais Russell Westbrook et Bradley Beal menaient l’équipe à cette époque. Lors de cette campagne 2026, l’ailier a alterné le bon et le moins bon. Il a débuté sa série avec une sortie à 30 unités avant de connaître un coup d’arrêt lors des Game 2 et 3 où il n’est pas parvenu à dépasser la barre des 20 points.

Le prochain parcours avec ou sans Tiago Splitter ?

«J’avais besoin de cette expérience», affirme Deni Avdija. «Collectivement, nous devions nous battre ensemble et voir à quoi ressemblait l’intensité des playoffs. Je me suis vraiment amusé. Nous avons tout donné sur le terrain. C’était une bonne expérience pour comprendre ce qu’il nous manquait et ce que nous devions faire pour être meilleurs et aller encore plus loin.»

Pour espérer aller plus loin la saison prochaine, les Blazers pourront compter sur le retour de Damian Lillard. Reste à savoir si Tiago Splitter sera toujours aux commandes de l’équipe. L’ancien joueur des Spurs avait pris en charge l’équipe pour remplacer Chauncey Billups, mis à pied en cours de saison. Récemment, le propriétaire de l’équipe aurait sondé plusieurs entraîneurs pour éventuellement remplacer l’actuel tacticien des Blazers.

«J’adore Tiago», souligne Donovan Clingan. «C’est un joueur-entraîneur. Il a compris le jeu et il a déjà gagné au niveau le plus élevé. Il n’a jamais pris aucun raccourci et il ne nous a jamais facilité la tâche. Il se présentait chaque jour au meilleur de sa forme et je l’apprécierai toujours pour cela.»

De son côté, Tiago Splitter a félicité son groupe pour la saison accomplie : «J’ai été fier d’eux toute l’année. Nous commençons à prendre du recul sur ce que nous avons traversé. Nous avons été compétitifs presque tous les soirs.»