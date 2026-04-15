Deni Avdija envoie les Blazers défier les Spurs en playoffs

Après le succès des Hornets face au Heat pour ouvrir ces rencontres du play-in, les Blazers et les Suns entraient dans la danse. L’objectif pour les deux formations : éviter la défaite pour se qualifier en playoffs et défier les Spurs. Le premier coup est porté par Jalen Green (35 points, 14/29 au tir, 5/6 aux lancers francs) qui convertit un 2+1. L’arrière met dix points avec un parfait 4/4 au tir dans le premier acte, mais les Blazers ne se laissent pas distancer. Grâce à leurs rebonds offensifs, ils arrivent à obtenir de nombreuses secondes chances pour n’être menés que de deux points après douze minutes (33-31).

Pour débuter la période suivante, Deni Avdija (41 points, 7 rebonds, 12 passes) prend les choses en main. D’abord, il trouve Shaedon Sharpe derrière l’arc puis il est servi par Donovan Clingan et décoche une flèche à longue distance pour donner l’avantage à son équipe. Dans la foulée, il se fraye un chemin jusqu’au cercle avant d’envoyer Shaedon Sharpe au «alley-oop» (43-35).

Devin Booker (22 points, 4 passes) tente de calmer l’hémorragie avec deux tirs à mi-distance, mais Scoot Henderson et Deni Avdija répondent pour donner onze points d’avance aux visiteurs, le plus gros écart du match (52-41). L’attaque des Suns peine à tenir la cadence notamment à cause de leur maladresse à 3-points. Les hommes de Jordan Ott débutent la partie avec un 0/7 derrière l’arc avant que Jordan Goodwin ne vienne mettre fin à cette disette (55-48). Une fois la mire réglée, les Suns reviennent dans la partie. Juste avant la mi-temps, Jalen Green convertit un 3+1 pour ramener les Suns à trois longueurs (65-62).

Les Suns repassent devant

Après la pause, Devin Booker prend sa quatrième faute et Jordan Ott préfère le sortir. Sans sa superstar, Phoenix reste dans le match et son retour dans la deuxième partie de ce troisième acte insuffle un second souffle à l’attaque des Suns. Dans le sillage de son «franchise player», Ryan Dunn conclut une contre-attaque et l’écart est réduit à un point avant d’entrer dans le dernier acte (83-82).

Un quatrième quart-temps où Portland passe presque quatre minutes sans inscrire un point. Les Suns en profitent pour infliger un 11-0 et prendre le contrôle (93-83). Deni Avdija met fin à ce trou d’air grâce à un panier où il provoque une faute de Dillon Brooks (20 points, 7 rebonds, 4 interceptions). Le joueur des Suns conteste ce coup de sifflet, mais il est sanctionné d’une faute technique. Avec deux lancers-francs à tirer, l’ailier des Blazers réalise son second 0/2 de la soirée.

Le dernier mot pour Deni Avdija

Pour voir Portland revenir à une possession, il faut attendre un 8-0 conclu par ce même Deni Avdija (100-97). Si Dillon Brooks et Jalen Green tentent de creuser un nouvel écart, Jerami Grant (16 points, 4/8 à 3-points) plante deux tirs à 3-points pour redonner l’avantage aux Blazers alors qu’il reste deux minutes à jouer (107-106).

Deni Avdija répond à Devin Booker tandis qu’à 30 secondes du terme, Jordan Goodwin remet les Suns devant (110-109). Encore une fois, c’est Deni Avdija qui prend les choses en main avec un 2+1, redonnant l’avantage aux Blazers et provoquant l’exclusion de Dillon Brooks.

La dernière possession aboutit sur un tir à 3-points de Jalen Green, bien contesté par Jrue Holiday. Le numéro 4 se manque et alors que Jordan Goodwin pense avoir le rebond offensif, Jerami Grant lui subtilise la gonfle avant d’aller claquer un dunk de l’autre côté du terrain. Par conséquent, les Blazers s’imposent 114 à 110 et iront défier les Spurs au premier tour des playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Prestation XXL de Deni Avdija. Pendant le premier quart-temps de cette rencontre, Deni Avdija se montre discret, préférant laisser la lumière à Jrue Holiday. C’est dans le deuxième acte que l’Israélien se réveille. L’ailier porte l’attaque des Blazers et alterne entre les points et les passes décisives pour creuser l’écart. Si les Suns mettent les Blazers sous l’eau dans le dernier acte, c’est Deni Avdija qui ramène son équipe à la surface. D’abord, il conclut un 8-0 pour ramener son équipe à une possession puis dans les dernières minutes, il se charge de répondre à toutes les attaques de Phoenix. Son dernier «and one» scelle le sort du match et envoie les Blazers en playoffs. En 38 minutes, Deni Avdija termine avec 41 points à 15/22 au tir et 12 passes décisives.

Jerami Grant le facteur X. Si Deni Avdija a remis les Blazers dans le match, il a été accompagné de Jerami Grant solide dans les derniers instants. Depuis le dernier match face aux Clippers, l’ailier fort a retrouvé son adresse dans les corners à 3-points. En fin de rencontre, il décoche deux flèches à longue distance depuis cette zone du terrain pour redonner l’avantage à son équipe. Dans la dernière possession du match, il subtilise le ballon des mains de Jordan Goodwin pour offrir définitivement la victoire à son équipe.

Jalen Green à deux doigts de la victoire. Incertain avant la rencontre, Jalen Green a bien failli être le héros des Suns. Les hommes de Jordan Ott ont vécu une soirée compliquée d’abord à cause de leur maladresse à 3-points puis ils ont dû composer avec les fautes de Devin Booker et de Dillon Brooks. Malgré ces difficultés, Jalen Green a répondu présent et termine avec 35 points. Un match solide jusque dans les derniers instants. Le tir de la gagne est arrivé dans ses mains, mais cette ultime tentative à 3-points s’est soldée par un échec.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.