Au bout de la prolongation, les Hornets envoient le Heat en vacances !

La post-season NBA a débuté par un match au scénario à couper le souffle, avec du spectacle, du suspense et des rebondissements jusqu’à la dernière seconde ! Un véritable «thriller» duquel Charlotte est sorti vainqueur, presque miraculeusement, récompensé pour n’avoir rien lâché. La fin est dure pour Miami, qui avait mis tous les ingrédients pour pallier la blessure de Bam Adebayo, sorti dès le deuxième quart-temps, en s’appuyant notamment sur un Davion Mitchell époustouflant (28 points), parfaitement épaulé par Andrew Wiggins et Tyler Herro.

Mais la soif de vaincre de Coby White (19 points à 5/8 à 3-points), Miles Bridges (28 points et le contre de la victoire) et LaMelo Ball (30 points, 10 passes décisives) a fini par faire la différence… et envoyer le Heat en vacances !

Devant son public, Charlotte a longtemps été malmené par des Floridiens accrocheurs, qui ont récité leur basket malgré un Norman Powell clairement amoindri. Même si les locaux ont fait la course en tête en première mi-temps, Miami a fini plus fort pour passer devant à l’heure du repos suite aux 3-points de la paire Jaquez-Wiggins et aux deux paniers de Tyler Herro dont un 2+1 (52-54). De quoi calmer un peu l’euphorie ambiante, surtout que les troupes d’Erik Spoelstra ont maintenu la pression au retour des vestiaires, exploitant chacune des erreurs de leurs adversaires et profitant de l’apport bienvenu d’Andrew Wiggins et Kel’el Ware, entre autres (74-79).

Coby White rallume la lumière

Il a alors fallu attendre le coup de chaud de Coby White, l’enfant du pays, pour redonner des couleurs aux Hornets. Le joker de luxe de Charles Lee a ainsi planté quatre paniers à 3-points sur les quatre dernières minutes du troisième quart-temps pour inverser la tendance et replacer les siens en tête (89-83). Sauf que le Heat a répondu dans la foulée, en claquant un 12-0, alimenté par 7 points de Davion Mitchell et un alley-oop entre Jaime Jaquez Jr et Andrew Wiggins en contre-attaque, avec la faute en prime (93-97). Charlotte est brièvement revenu mais Miami a enfoncé le clou avec deux paniers à 3-points d’Andrew Wiggins et un de Tyler Herro, plaçant Charlotte dos au mur à deux minutes du terme (105-111).

Mais les locaux avaient gardé le meilleur pour la fin, s’en tirant in extremis grâce au sang froid à 3-points de Miles Bridges, Brandon Miller et surtout Coby White, auteur d’un incroyable «catch-and-shoot» depuis le corner pour égaliser à 114-114 et forcer une prolongation inespérée.

LaMelo «Big Ball» se rachète

Sur leur lancée, les Hornets s’en sont remis aux exploits de la paire Bridges-Miller pour prendre le meilleur, et ils pensaient à leur tour avoir fait le plus dur lorsque LaMelo Ball a pris le dessus sur Davion Mitchell pour ajouter deux points de plus près du cercle et porter la marque à 125-120 à 25 secondes de la fin ! Sauf que Tyler Herro a rendu la politesse à Coby White d’un panier tout aussi bluffant depuis le corner avant d’ajouter trois points de plus sur la ligne des lancer-francs après deux bourdes de LaMelo Ball, coupable d’avoir perdu le ballon sur la remontée de balle, puis d’une faute sur une tentative à 3-points de Herro (125-126).

Le meneur a pris ses responsabilités en drivant pour aller inscrire le dernier panier du match à 6 secondes de la fin. Sur la transition, Davion Mitchell s’est heurté à Miles Bridges, auteur du contre de la victoire qui a permis au Spectrum Center d’exulter pour de bon cette fois (127-126). Et dire que les Hornets vont devoir réaliser un nouvel exploit pour espérer accrocher les playoffs !

CE QU’IL FAUT RETENIR

La blessure polémique de Bam Adebayo. Parti pour faire un gros match et embêter Moussa Diabaté, le pivot du Heat est sorti sur blessure dès le début du deuxième quart-temps après une lourde chute sur le coccyx. A la lutte pour le rebond, sa chute a été accentuée par un «coup de main» de LaMelo Ball, qui lui a tenu la cheville pour favoriser la bascule. Dans le feu de l’action, le geste peut paraître involontaire, le meneur des Hornets ayant également pris un coup de genou à l’arrière de la tête une demi-seconde plus tôt. A l’arrivée, Bam Adebayo a d’abord été listé comme incertain avant de déclarer forfait, ce qui a inévitablement joué dans l’issue de la rencontre.

Le coup de chaud de Coby White. Charlotte a failli payer son manque d’expérience au prix cher, entre le match raté de Kon Knueppel au pire moment de la saison (2/12 au tir dont 0/6 à 3-points), la rencontre également chaotique de LaMelo Ball, à 2/16 de loin, et cette remontée de balle à 125-123 où personne ne lui est venu en aide, causant une perte de balle qui aurait pu être fatale. S’il y en a un qui a saisi l’importance du moment, c’est bien Coby White, dont le coup de chaud à 3-points dans le troisième quart-temps a redonné vie à un groupe en plein doute. Que dire ensuite de son 3-points miraculeux pour forcer la prolongation… Charlotte peut dire merci Coby ! Et Coby lui, a dit merci à Miles Bridges en se jetant dans ses bras après son contre victorieux. Clairement, les deux ont sauvé la saison des Hornets sur ce match.

Davion Mitchell pas récompensé. Aux côtés des facteurs X Andrew Wiggins et Kel’el Ware, il a été à deux doigts d’être le héros du match avec ses 28 points (record en carrière égalé), sortant son meilleur match depuis son arrivée à Miami il y a un an et demi. Reconnu pour sa dureté défensive, il a ainsi démontré qu’il pouvait être bien plus qu’un «role player» en portant son équipe sur ses épaules. Jusqu’à ce dernier lay-up contré du bout des doigts par Miles Bridges.

Moussa Diabaté a tout donné. La fierté du basket français ! Par son intensité, son engagement et sa dureté, le pivot des Hornets aura encore été précieux pour Charlotte. Son travail et son impact ne se reflètent pas suffisamment dans les stats, mais Tyler Herro n’a pas manqué de saluer son travail «immense» à la pause. Jusqu’au bout, et malgré une béquille reçue sur le haut de la cuisse après le repos, le Français a tout donné pour aider son équiper, terminant à 8 points et 15 rebonds dont 7 offensifs. Il a répondu présent pour son premier match de post-season en carrière, et Charlotte en avait désespérément besoin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.