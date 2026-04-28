Austin Reaves enfin de retour pour le Game 5 ?

Après avoir raté une première balle de match dimanche à Houston, les Lakers en auront une deuxième mercredi et ce sera cette fois-ci à domicile. Pour l’occasion, ESPN rapporte que l’optimisme est de mise dans le camp californien, concernant la présence d’Austin Reaves pour ce Game 5. À moins d’une rechute, il devrait donc pouvoir tenir sa place.

Déjà incertain et en « game-time decision » lors des deux dernières rencontres dans le Texas, l’arrière de Los Angeles se remet toujours de sa blessure au muscle oblique gauche, contractée au début du mois. Initialement annoncé absent entre quatre et six semaines, il est pile dans les temps par rapport à son calendrier de reprise, après avoir bien progressé à l’entraînement.

Encore privés de Luka Doncic pour quelques jours/semaines, les Lakers ne seraient pas contre un peu d’aide dans le « backcourt », leur attaque comptant parmi les moins efficaces des playoffs, malgré LeBron James. Dans le cinq, ou peut-être même en sortie de banc pour commencer, Austin Reaves (23.3 points, 5.5 passes, 4.7 rebonds, 1.1 interception) représenterait un renfort de choix pour la bande de JJ Redick, désireuse de rejoindre le Thunder en demi-finale de conférence.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.