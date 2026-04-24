Kevin Durant privé de Game 3 ? Austin Reaves en tenue ?

À partir de cette nuit, la série entre les Rockets et les Lakers se poursuivra à Houston et, alors que les Texans auront la pression de devoir protéger leur terrain à 0-2, les Californiens auront l’occasion de faire le « break » et de se rapprocher d’une qualification en demi-finale de conférence.

Ce Game 3 déterminant pourrait d’ailleurs permettre à Austin Reaves de retrouver le chemin des parquets, après trois semaines d’absence dues à sa blessure au muscle oblique gauche. Annoncé « incertain », il a bien progressé ces derniers jours et le voilà en avance sur son calendrier de reprise, puisqu’il était initialement annoncé absent entre quatre et six semaines.

Si Los Angeles a trouvé une belle alchimie collective depuis le début des playoffs, autour de LeBron James, le retour de l’arrière ne serait pas de trop pour soulager le « King » à la mène. Sans doute dans un rôle de remplaçant, pour commencer.

En face, Houston est de son côté suspendu à l’état de santé de Kevin Durant, désormais annoncé « incertain » pour le Game 3. Non plus à cause de sa contusion au genou droit, mais à cause d’une entorse à la cheville gauche.

Meilleur joueur des Rockets, « KD » n’avait raté que quatre petits matchs au cours de la saison, mais le voilà maintenant lâché au pire moment par son corps. S’il parvient à jouer, on imagine qu’il sera diminué et, clairement, cela ne l’aidera pas à se défaire de cette défense des Lakers déjà bien étouffante face à lui.