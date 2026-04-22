Après un bel envol, Kevin Durant s’est encore crashé sur la défense des Lakers

« J’étais content de retrouver le terrain pour ces moments de haute pression. Mais ouais, mauvais match pour moi aujourd’hui, ce soir. » Kevin Durant se montre sans équivoque au moment de faire le bilan du démarrage de sa série face aux Lakers, lors du match 2.

Attendu pour rebooster une attaque texane moribonde lors de la première rencontre, dont il était absent, « KD » a répondu à cette attente au moins en première période. L’ailier s’est montré d’une efficacité diabolique, notamment avec ses tirs en périphérie, pour rentrer au vestiaire avec 20 points.

Et ce, en ayant déjà dû faire face à une grosse pression défensive de la part des Lakers. « Dès la première possession, j’ai reçu le ballon en tête de raquette, prise à deux, j’ai pris un coup. Donc, ouais, ils ont confiance dans ce système et c’est à nous de leur faire payer », remarque Durant, qui a perdu un premier ballon devant Marcus Smart après quelques secondes de jeu.

Comme il le dit, les Californiens ont continué à utiliser cette stratégie (déjà aperçue en saison régulière) en seconde période, en laissant toujours flotter un second défenseur ou en envoyant frontalement ce dernier en cas d’initiative de la part de Durant. Et plus d’une fois « KD » s’est retrouvé piégé.

« Je dois garder le ballon en main. Je dois faire mieux pour ne pas mettre mes coéquipiers dans des positions difficiles quand je transmets le ballon. Parfois, je pourrais battre la prise à deux, attaquer le cercle et rendre le tir un peu plus facile pour eux. Quand j’ai deux ou trois joueurs sur moi, si je tire, on peut prendre le rebond offensif », juge le futur Hall of Famer.

« Ça va juste le rendre encore plus furieux pour le match 3 »

Or, en seconde période, il a plutôt insisté à essayer de trouver ses partenaires. Quitte à mal ajuster ses transmissions, comme cela a été le cas la majeure partie de la soirée. Ses coéquipiers ont aussi leur responsabilité. Sur une séquence à six minutes du terme, ils ont tardé à venir lui proposer une ligne de passe tandis que Marcus Smart, encore lui, finissait par intercepter le cuir.

Aussi, lorsqu’il a été servi dans de bonnes conditions, Alperen Sengun, que Durant a beaucoup cherché à servir, a eu du mal à finir à proximité du cercle (20 points à 9/20). Son coach Ime Udoka recommande d’ailleurs au pivot de se montrer moins hésitant au moment de finir.

Reste que Durant, trop bien pris, n’a converti son premier tir en seconde période qu’à quelques minutes de la fin du match. Sur la soirée, il a ainsi fini avec 23 points (7/12 dont 1/4 de loin), 6 rebonds et 4 passes, avec surtout 9 ballons perdus, un record en carrière négatif égalé en carrière. LeBron James n’en tire toutefois « aucune satisfaction ».

« Ça va juste le rendre encore plus furieux pour le match 3. On fait notre boulot, mais ce gars-là est un futur membre du Hall of Fame dès sa première année d’éligibilité et il fera bien plus de grandes actions que nous. Donc, on n’éprouve aucune satisfaction. Ce match est terminé et classé », note le partenaire de KD en sélection, qui en profite pour le taquiner sur sa taille, assurant qu’il mesure bien sept pieds.

La réaction des Rockets est attendue pour le match 3, vendredi à Houston. Avec un regain d’adresse qui s’impose pour les Texans car selon Durant, c’est seulement là que se joue la différence : « Ils mettent des paniers à 3-points, et pas nous. Smart et Kennard ont assuré pour eux ce soir. Le match précédent, c’était Rui et Kennard qui rentraient des tirs de loin. » À ses coéquipiers et lui de convertir donc.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.