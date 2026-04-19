Sans Kevin Durant, l’adresse des Rockets sombre

« C’est donc difficile de s’imposer avec de tels chiffres », déduit Ime Udoka après s’être penché dans le détail sur la feuille de match de la première manche perdue par sa formation sur le parquet des Lakers.

Un Game 1 où, comme le coach le dit, les Texans ont pourtant dominé les débats aux rebonds (44-35), notamment offensifs (21-3 !), en matière de tirs tentés (93 à 66), de contre-attaque (11 à 4) ou même de ballons perdus (13 à 20). Seulement, un paramètre encore plus déterminant a fait défaut : l’adresse.

Après un premier quart-temps de bonne facture, les Rockets ont sombré offensivement entre la seconde et la troisième période. Jae’Sean Tate ouvert dans le corner à 3-points pour entamer le second quart-temps ? Trop long. Alperen Sengun avec son « hook » main gauche au poste sur la possession suivante ? Beaucoup trop court, « airball » même.

Incapables de sanctionner de loin, les Texans ont parfois été cueillis au moment d’attaquer le cercle, à l’instar de la tentative d’Amen Thompson, contrée par LeBron James. Le secteur du contre a d’ailleurs, lui, été dominé par les Californiens (8 à 3).

« Les positions étaient correctes », qualifie Ime Udoka, en admettant, plus loin : « Le jeu est devenu un peu statique par moments, chacun cherchant son propre tir. » Un constat particulièrement vrai à l’échelle d’un second quart-temps terminé avec 19 points inscrits, sur un terrible 4/20 aux tirs. Sur l’ensemble de la partie, Houston a shooté à 38% aux tirs dont 33% de loin.

Tous les cadres de l’équipe maladroits

Interrogé sur la performance d’Alperen Sengun, qui « n’était pas au sommet de sa forme », le coach énumère les contre-performances aux tirs : 7/18 pour Amen Thompson, 5/14 pour Jabari Smith Jr, 6/20 pour Reed Sheppard ou 6/19 pour le pivot. Hormis Tari Eason (7/7), aucun des cadres de l’équipe n’a été adroit.

C’est ici que l’absence de Kevin Durant est logiquement mise en avant. Le soir où la première option des Rockets – 26 points de moyenne à 52% aux tirs – était absente, ces derniers ont connu l’une de leurs pires soirées d’adresse de l’année.

« Efficacité et régularité au scoring, c’est ce qu’il apporte chaque soir. Il shoote avec un gros pourcentage et connaît rarement des matchs aussi compliqués au milieu de tous ces jeunes. Sa présence nous calme, on lance des systèmes pour lui, il attire l’attention de la défense et on s’appuie sur lui par moments. Mais qu’il soit de retour ou non, si nous sommes aussi maladroits, ce sera difficile de gagner », relativise le coach.

Un moyen pour lui de responsabiliser ses jeunes au cas où le vétéran serait amené à manquer une autre rencontre. Mais également de pousser son attaque à s’ajuster face à la défense proposée en face.

« On doit avoir un plan sur nos pénétrations, comprendre qu’ils ferment la raquette. J’ai eu l’impression qu’on a pris trop de tirs contestés dans la foule et au cercle face à un ou deux défenseurs alors qu’on avait des solutions à l’extérieur. […] Tirer dans le trafic au lieu de trouver les coéquipiers nous a condamnés », termine le coach.