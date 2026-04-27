Jayson Tatum sera là pour aider Donte DiVincenzo

En se remettant de sa rupture du tendon d’Achille en moins de dix mois, sans réelle perte de niveau apparente, Jayson Tatum pourrait bien avoir redéfini les standards de rééducation pour ce type de blessure.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le footballeur Hugo Ekitiké s’est rapproché de son chirurgien, le Dr. Martin O’Malley, ou si Donte DiVincenzo a directement fait le voyage de Minneapolis à New York pour être opéré par ce même spécialiste en moins de 24 heures. Ce qui est censé augmenter les chances de rétablissement rapide.

« Heureux » d’avoir appris l’opération du joueur de Minnesota, Jayson Tatum admet cependant avoir immédiatement compris ce à quoi allait être confronté « DDV ». De quoi lui raviver aussi quelques mauvais souvenirs, un an après sa blessure au Madison Square Garden.

« J’étais vraiment malade en le voyant tomber, parce que je sais exactement ce qu’il ressent et parce que je sais exactement ce qu’il va traverser », déclarait le joueur de Boston, en sortie de Game 4 à Philadelphie. « Je ne voudrais jamais que quelqu’un subisse cette blessure, par rapport à tout ce qu’implique le processus de rééducation. C’est évident que je vais le contacter à un moment donné. C’est arrivé [samedi] seulement et il a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Mais on ne veut jamais que quelqu’un se blesse, surtout de cette manière. »

Victime d’une grave blessure à la cheville en 2021, Donte DiVincenzo n’est pas étranger aux longs mois de convalescence, sauf que la rupture du tendon d’Achille représente un tout autre défi et Jayson Tatum tient vraiment à le soutenir dans cette épreuve.

« Je vais être là pour lui, je vais le contacter. Qu’il le veuille ou non, il pourra compter sur moi. Donc je vais vraiment l’appeler bientôt », annonce l’ailier des Celtics, qui s’était lui-même rapproché de Kevin Durant, Tyrese Haliburton ou encore Damian Lillard après sa blessure.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15:13 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23:02 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 27:29 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 MIL 17 20:04 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.6 1.6 0.2 7.2 2021-22 SAC 25 26:36 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2022-23 GS 72 26:18 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4 2023-24 NY 81 29:08 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5 2024-25 MIN 62 25:54 42.2 39.7 77.8 0.5 3.2 3.7 3.6 1.8 1.2 1.6 0.3 11.7 2025-26 MIN 82 30:25 40.6 37.9 74.3 0.8 3.3 4.1 3.8 2.4 1.3 1.4 0.4 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.