Jayson Tatum soulagé de repartir du Madison Square Garden sur ses deux pieds

« Évidemment, je voulais gagner et bien jouer, mais plus important encore, je voulais simplement pouvoir quitter le terrain sur mes deux pieds. » Jayson Tatum a réussi au moins un de ses objectifs au Madison Square Garden.

L’ailier des Celtics est reparti de l’antre des Knicks avec la défaite, à l’issue d’une prestation personnelle complète (24 points, 13 rebonds et 8 passes), mais très moyenne au niveau du tir (7/22 dont 2/10 de loin et 6 ballons perdus). Mais onze mois après s’y être rompu le tendon d’Achille, il a terminé le match intact physiquement.

Un soulagement ? « Absolument. C’était un moment important, un grand obstacle à franchir pour moi. J’étais nerveux et anxieux à l’idée de revenir ici. » Toujours privé de « back-to-back », il avait lui-même décidé de venir jouer à New York, préférant faire l’impasse sur le match de la nuit prochaine, à domicile face aux Pelicans.

Ce passage new-yorkais fait suite à la validation progressive de toutes les étapes nécessaires à un retour réussi après sa longue indisponibilité. Retour plus tôt qu’imaginé sur les parquets, temps de jeu de plus en plus conséquent (40 minutes cette nuit), production statistique qui se rapproche progressivement de celle d’avant sa blessure…

Salué par le public new-yorkais

« Jayson a fait du Jayson. Très calme, serein et maître de lui sur le terrain. Je n’ai pas vraiment remarqué de différence ce soir. Il était égal à lui-même », remarque Baylor Scheierman, alors que son coéquipier confie autre chose : « C’était beaucoup à gérer. Surtout au début. Il m’a fallu un certain temps pour me calmer. »

Ce qui explique sans doute pourquoi il a eu beaucoup de mal à trouver la mire dans les premières minutes de la partie. Mais au-delà de sa performance, Tatum a apprécié les marques de sympathie qui continuent de lui être témoignées depuis son retour. Y compris à New York, la ville d’une équipe rivale, cette nuit.

Pretty classy from some Knicks fans to give Tatum a decent applause for his first game at MSG after his Achilles injury. pic.twitter.com/KbaokOsVgb — Savage (@Savageboston) April 10, 2026

« Depuis que je suis revenu, l’accueil que j’ai reçu de la part de joueurs, d’entraîneurs à qui je n’avais jamais parlé, ou de GM, a été super. Même aujourd’hui, quand ils ont annoncé mon nom, il y avait pas mal de bruit dans la salle. Porter un maillot des Celtics et recevoir un tel respect, évidemment parce que cela s’est produit dans cette salle, ça signifie beaucoup », savoure-t-il.

Se sentant « beaucoup mieux » après s’être confronté à ses vieux démons, Jayson Tatum a sans doute en tête le classement de la conférence Est. Les Celtics devraient finir deuxièmes, et les Knicks troisièmes. Autrement dit en cas de victoire au premier tour, les deux formations pourraient se retrouver au second comme l’an dernier.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 15 32:08 41.9 33.8 82.6 0.5 9.3 9.8 5.1 1.7 1.4 2.2 0.1 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.