Jayson Tatum n’est pas très emballé à l’idée de retrouver le Madison Square Garden…

Jeudi soir, la rencontre entre les Knicks et les Celtics pourrait être décisive dans la course à la deuxième place puisque les joueurs de Joe Mazzulla n’ont besoin que d’une victoire, ou d’une défaite de New York, pour valider leur statut de tête de série numéro pour attaquer les playoffs. Une rencontre très particulière pour Jayson Tatum puisqu’il va retrouver le parquet où il s’était rompu le tendon d’Achille il y a un onze mois.

« J’y ai pensé, mais je ne suis pas spécialement enthousiaste à l’idée d’y retourner jouer » a-t-il confié. « La dernière fois que j’y ai joué, ça a été une expérience traumatisante pour moi. Je savais qu’à un moment donné, je devrais passer ce cap et y rejouer. Ce sera donc jeudi. Je ne suis pas ravi, mais ça fait partie du jeu. »

Auteur de 23 points cette nuit face à Charlotte, l’ailier All-Star reste sur six matches d’affilée à 20 points et plus, et il faut que ça reste un match comme un autre.

« J’ai décidé de revenir jouer, et je ne vais pas éviter certains matchs. Je ne peux pas jouer les back-to-back pour l’instant, mais j’ai choisi de revenir, donc c’est juste un match de plus au calendrier. »

Une rencontre qui sera potentiellement un avant-goût d’une possible demi-finale de conférence si les positions n’évoluent pas d’ici dimanche. « J’y ai déjà joué. J’ai joué dans toutes les salles plusieurs fois, donc ça ne change pas grand-chose pour moi » conclut-il. « Comme je l’ai dit, j’allais devoir y jouer à un moment ou à un autre. Donc autant le faire maintenant. J’espère ne pas enfreindre de règle en le disant, mais oui, je jouerai jeudi. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 14 31:39 41.2 33.3 82.8 0.5 9.6 10.1 5.2 1.6 1.4 2.2 0.1 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.