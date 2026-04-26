Devin Booker se demande si Lu Dort a voulu le blesser…

Nous sommes au tout début du troisième quart-temps, quand soudain, Devin Booker s’effondre, attrape sa cheville gauche puis boitille jusqu’à son banc, avant de retourner au vestiaire.

Au ralenti, on s’aperçoit que le joueur des Suns est tombé en voulant se débarrasser de la défense pot-de-colle de Lu Dort, qui se débattait avec un écran de Collin Gillespie et qui a semble-t-il laissé traîner son pied, accrochant son adversaire et le faisant donc chuter.

Une belle frayeur pour Devin Booker, qui a heureusement réussi à revenir sur le parquet quelques minutes plus tard, à la suite de son passage au vestiaire. Après la défaite de Phoenix face à Oklahoma City, il ne pouvait toutefois pas s’empêcher de s’interroger sur le geste de son garde du corps attitré dans la série.

Pas le premier vilain geste

« Je ne sais pas si c’était intentionnel ou non, mais j’ai vu qu’il avait un peu tendu sa jambe… », a-t-il analysé en conférence de presse. « Il a levé sa main pour dire qu’il avait commis une faute, mais ça n’a pas été accordé. […] Je ne veux pas en faire toute une histoire, mais ce n’est pas la première fois que ça arrive et ce ne sera sans doute pas la dernière, donc il faut juste faire avec. »

Sauf mauvaise surprise, Devin Booker devrait pouvoir tenir sa place pour le Game 4, au cours duquel les Suns tenteront d’éviter un « sweep » devant leur public. Après avoir déjà récolté une amende cette semaine pour sa colère contre l’arbitrage, le All-Star s’est cette fois-ci montré plus mesuré dans ses propos.

Jordan Ott partageait en tout cas les questionnements de son joueur : « J’ai cru le voir lever la main pour signaler une faute », a ajouté le coach de Phoenix. « Puis j’ai regardé l’action rapidement à la vidéo. Qu’il y ait eu faute ou non, il lève clairement la main pour indiquer que quelque chose s’est passé. Quand votre meilleur joueur est absent dans ce genre de matchs, ce sont des décisions ou des tournants majeurs. »

Vu le passif de Lu Dort, qui s’était par exemple accroché avec Nikola Jokic cette saison, à deux reprises même, on peut comprend que les Suns fassent passer des messages aux arbitres pour qu’ils soient plus attentifs avec la santé des joueurs.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27:44 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35:29 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34:32 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35:02 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35:53 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33:53 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34:29 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34:37 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 35:59 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37:16 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 64 33:32 45.6 33.0 87.3 0.8 3.1 3.9 6.0 2.6 0.8 3.1 0.3 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.