Nikola Jokic s’explique sur sa grosse colère face au geste de Lu Dort

Nikola Jokic a connu une soirée éprouvante à Oklahoma City. Il a non seulement joué à haut niveau, avec 23 points, 17 rebonds et 14 passes, pour tenter (en vain) de faire tomber les champions en titre, mais s’est aussi battu, au sens propre comme au figuré, face à l’intensité physique du Thunder.

Après un premier accrochage avec Shai Gilgeous-Alexander, il s’est frotté à Lu Dort puis Jaylin Williams en première mi-temps. Puis, en quatrième quart-temps, il s’est retrouvé au sol, après un coup de Dort. Le Serbe a alors laissé exploser sa colère.

« Un geste inutile et une réaction nécessaire », résume le triple MVP sur cette séquence. « On n’est pas censé avoir des choses comme ça sur un terrain de basket. Donc ce geste était inutile et ma réaction était nécessaire. »

Les arbitres jugeront cela de la même manière, en expulsant le joueur du Thunder. Car même s’il n’a pas blessé Nikola Jokic, il aurait pu le toucher plus sévèrement au genou et, surtout, le Serbe est loin du ballon, il remonte seulement le terrain. Donc le geste est gratuit, inutile et peut s’avérer dangereux.

La scène ne s’arrête pas seulement à l’échauffourée entre le pivot de Denver et l’arrière du Thunder puisque, dans la foulée, Jaylin Williams est venu s’interposer et la tension est encore montée d’un cran, avec un regard fort du Serbe et un jeu de mains entre les deux intérieurs.

Les deux protagonistes écoperont d’une faute technique. « Je ne vais pas commenter ça. Cela n’en vaut pas la peine », conclut rapidement un Jokic moins bavard sur son accrochage avec Williams.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 43 34:14 57.7 41.3 83.0 3.1 9.4 12.5 10.4 2.7 1.4 3.7 0.7 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.