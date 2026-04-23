En colère contre un arbitre, Devin Booker espère que la NBA ne deviendra pas du catch

« Faute technique pour J-Will ? Ou… Devin Booker ? », s’interroge Doris Burke aux commentaires TV de ce Game 2 entre Thunder et Suns, résumant bien l’incompréhension générale.

À deux minutes de la fin du troisième quart-temps, le leader des Suns a obtenu une faute de l’intérieur du Thunder. Mais dans la prolongation de l’action, avant de « tomber » sur les assistants du Thunder, Booker a voulu sauver le cuir, qui sortait en touche, lequel a heurté Williams au moment où le coup de sifflet retentissait.

Ce qui n’aurait dû être qu’une simple faute personnelle pour Williams a entraîné une faute technique pour Booker dont il n’a pas eu l’explication. « C’est vraiment quelque chose qui doit être examiné. J’ai entendu Caruso lui dire de siffler la technique et il a fini par le faire », décrit l’arrière des Suns en conférence de presse.

Sur l’action, on voit effectivement Alex Caruso faire un geste des mains devant les arbitres, en leur parlant, pour réclamer une technique. Ce qui a visiblement eu de l’influence sur cette sanction. Résultat, Booker ne cache pas sa frustration envers le corps arbitral, notamment l’un de ses membres.

« En 11 ans, je n’ai jamais cité un arbitre par son nom, mais James (Williams) a été affreyx ce soir, de bout en bout. C’est mauvais pour le sport, mauvais pour l’intégrité du sport. Les gens vont commencer à voir ça comme du catch si (les arbitres) ne sont pas tenus pour responsables », s’emporte le meneur.

« Je suis surpris que ça arrive à la télé nationale »

La mésaventure de ce dernier s’est poursuivie à la toute fin du quart-temps à l’issue d’une collision avec le même Caruso, sanctionnée d’une faute offensive de Booker après que les arbitres ont vérifié s’il n’y avait pas matière flagrante.

« Sur l’action juste après, ils ont parlé mouvement non naturel, mais Caruso avance sur le coup et si c’est un mouvement non naturel comparé à ce que les gars font pour obtenir des fautes de nos jours… Je vous laisse juges, genre sortez les vidéos, repassez-les. Je suis surpris que ça arrive à la télé nationale, dans des matchs de playoffs », poursuit Booker.

Ce dernier, qui sort d’une soirée frustrante d’ensemble terminée avec 22 points (7/14 aux tirs, 7 rebonds et 6 ballons perdus), voit dans ce traitement quelque chose d’ « irrespectueux ». « Je sais que je n’ai pas de titre dans cette ligue, mais j’y suis depuis 11 ans maintenant, donc en arriver à ce point, être traité comme ça, et que j’en sois même à dire quelque chose tout haut, c’est grave. »

Et Booker d’insister sur le fait que c’est la « première fois » qu’il exprime un tel courroux. « Peu importe l’amende que je recevrai, tout le monde peut sortir les vidéos et voir d’où vient la frustration. […] Comme cette faute technique que Caruso a réclamée, je viens de me la repasser et de regarder la vidéo, je ne comprends toujours pas. C’est à la télé en direct et dans la partie la plus cruciale de la saison, des petites choses comme ça ne peuvent tout simplement pas arriver », termine-t-il.