LaMelo Ball sélectionné dans une « All-NBA Team » ? Ses coéquipiers unanimes

Rookie de l’année en 2021, puis All-Star l’année suivante. Depuis 2022, LaMelo Ball n’a ensuite plus été distingué sur le plan des récompenses individuelles. La faute, évidemment, à son faible bilan collectif avec les Hornets.

Une dynamique qui a basculé cette saison, puisque sa franchise n’est plus qu’à un match de play-in d’un ticket pour les playoffs. Alors que Charlotte jouera sa qualification la nuit prochaine face au Magic, la question de récompenser le meneur pour sa saison se pose.

« Passer de 19 victoires l’an dernier à 44 cette année, c’est quelque chose qu’on ne voit pas souvent en NBA. Le fait qu’il soit à la fois le moteur et le leader parle de lui-même. Mais je pense que c’est surtout la progression qu’il a accomplie l’année passée, en prouvant qu’il peut être le pilier d’une équipe qui gagne. Si vous gagnez, vous devriez être récompensé », déduit Coby White.

Comment ? En décrochant une première sélection en carrière au sein des prestigieuses « All-NBA Teams ». Le Charlotte Observer a interrogé les coéquipiers du meneur pour savoir s’il méritait, selon eux, une telle distinction. La réponse est unanimement favorable.

« Il a été la locomotive tout au long de l’année, il fait énormément de choses pour nous offensivement, évidemment. Il crée beaucoup d’opportunités pour nous tous. Et forcément, en tant que meneur de jeu, c’est lui qu’on veut voir avec le ballon en fin de match. Et oui, il a été un excellent leader pour nous », juge Kon Knueppel qui vise, lui, le trophée de Rookie de l’année.

Moins sollicité en attaque, plus actif en défense

Ce dernier a été l’une des explications à la plus grande variété offensive chez les Hornets cette année. Résultat, LaMelo Ball a vu sa moyenne de points (20.1) retomber au niveau de sa deuxième saison dans la Grande Ligue. Avec toutefois un temps de jeu un peu moins important, mais aussi une réussite aux tirs toujours limite (40.7%).

Par ailleurs, le meneur a délaissé l’infirmerie qu’il avait beaucoup occupée ces trois dernières années pour disputer son plus grand nombre de matchs (72) depuis sa deuxième saison. À ces différents facteurs, il faut ajouter un dernier élément beaucoup mis en avant par les Hornets : ses progrès en défense.

« Il s’est nettement amélioré, il est concerné. S’il est impliqué, il sera un super défenseur. Il va intercepter des ballons, il va communiquer en défense. Et cette année, on joue pour quelque chose, donc il se sent concerné. Il a compris que la défense peut faire gagner », remarque Miles Bridges.

Moussa Diabaté pense aussi qu’il n’est « plus du tout un point faible de ce côté-là ». « Non pas qu’il n’essayait pas (avant), mais je pense qu’il s’y donne beaucoup plus aujourd’hui. Il change toute la dynamique. C’est incroyable. C’est vraiment une progression énorme. Et cela montre quel super joueur il est et à quel point il en a envie, à quel point il veut vraiment gagner », salue le Français.

Autre spécialiste défensif maison, Grant Williams est du même avis. « Ce n’est pas un défenseur d’élite, loin de là, mais il ne traîne pas les pieds non plus. Il faut lui rendre justice là-dessus. Désormais, quand on le regarde, on voit un joueur complet. […] Il pourrait toujours planter 36 points et 12 passes tous les soirs s’il le voulait. Mais on le voit accepter un rôle moindre au scoring pour mettre les autres en avant. Et cela ne devrait pas nuire à sa candidature ; au contraire, cela devrait peser en sa faveur », termine l’ancien des Celtics.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.