Preview Play-in | Orlando Magic (8e) – Charlotte Hornets (9e)

Il n’en restera qu’un. Telle est la loi impitoyable du play-in, à laquelle Orlando et Charlotte se retrouvent désormais confrontés. Huitième de la saison régulière, le Magic dispose d’une deuxième chance pour accrocher les playoffs après avoir subi une défaite lors de son premier match couperet à Philadelphie.

Vainqueur du Heat au bout du suspense dans le même temps (127-126 après prolongation), Charlotte arrive dans une dynamique bien plus favorable, mais va devoir réaliser un nouvel exploit en terrain hostile. Le décor est planté : Orlando doit tout donner pour sauver sa saison devant ses fans, tandis qu’en face, Charlotte n’est plus qu’à une victoire de conjurer le sort, la franchise n’ayant plus disputé le moindre match de playoffs depuis dix ans. Qui décrochera le dernier ticket pour affronter les Pistons, premiers de la saison régulière, au premier tour ?

PRÉSENTATION DU MAGIC

Les titulaires : Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr.

Les remplaçants : Anthony Black, Tristan Da Silva, Goga Bitadze, Noah Penda, Moritz Wagner, Jonathan Isaac, Jase Richardson

Les absents : aucun

Le coach : Jamahl Mosley

Le point fort

– L’avantage du terrain. Le Magic de Jamahl Mosley n’aime pas voyager et reste sur un 0-8 en postseason. À domicile, c’est une autre histoire puisque le coach et son groupe ont remporté cinq des six matchs couperets qu’ils ont joués au Kia Center. Ça n’en fait pas une assurance tous-risques mais cette équipe est clairement plus à l’aise devant son public, en particulier car elle a besoin d’énergie pour pleinement s’exprimer.

Le point faible

– Un contexte pesant. Quelque chose est cassé entre le coach et son groupe. Selon les dernières rumeurs, un joueur majeur de l’équipe aurait carrément menacé de demander son transfert si Jamahl Mosley restait en poste, et il y a peu de chances pour espérer un retournement de situation imminent, même en cas de qualification en playoffs. Le coach avait aidé le Magic à retrouver la lumière après sa prise de fonction en 2021. Malheureusement, le divorce semble depuis consommé, avec des problèmes offensifs qui se sont encore manifestés face aux Sixers.

PRÉSENTATION DES HORNETS

Les titulaires : LaMelo Ball, Kon Knueppel, Miles Bridges, Brandon Miller, Moussa Diabaté

Les remplaçants : Coby White, Tre Mann, Sion James, Josh Green, Pat Connaughton, Liam McNeeley, Tidjane Salaün, Grant Williams, Ryan Kalkbrenner, PJ Hall

Les absents : aucun

Le coach : Charles Lee

Le point fort

– Une équipe imprévisible. Bien malin qui pourra dire quel visage affichera Charlotte. Dans un bon soir, ces Hornets sont capables de tout. La formation de Charles Lee va arriver en pleine confiance après avoir sorti Miami, qui n’avait encore jamais été éliminé en play-in. Offensivement, le danger peut potentiellement venir de partout autour de LaMelo Ball et le match précédent a permis de le confirmer, notamment dans le rôle précieux qu’ont joué Coby White, Brandon Miller et Miles Bridges en fin de match. Même si ça se joue à peu de choses, Charlotte a plutôt bien voyagé cette saison, affichant le quatrième meilleur bilan à l’extérieur à l’Est, et a remporté ses deux matchs au Kia Center cette saison. Un détail qui aura son importance…

Le point faible

– Gare aux excès de confiance. La victoire sur le fil face au Heat a fait office d’avertissement sans frais. Les Hornets ont failli payer l’insouciance de leur jeunesse au prix fort : les 16 tentatives à trois points de LaMelo Ball (2/16), le 12-0 encaissé en début de quatrième quart-temps, ou encore ce moment lunaire où le meneur s’est retrouvé abandonné par ses coéquipiers au moment de remonter la balle sur la possession la plus importante de la prolongation (125-123), provoquant une perte de balle qui aurait pu coûter très cher. Il faudra afficher bien plus de discipline et de contrôle pour l’emporter ce soir. Coby White ne pourra pas sauver l’équipe à chaque fois.

LA CLÉ DU MATCH

– Quel visage va afficher le Magic ? Les Floridiens ont été globalement décevants ces dernières semaines, et le retour de Franz Wagner leur a à peine permis de relever la tête. Les rumeurs évoquant un groupe qui aurait lâché son coach Jamahl Mosley se font de plus en plus insistantes, et la question se pose : quel Orlando va se présenter ce soir, alors que l’identité de cette équipe repose avant tout sur l’intensité défensive ? Si les Floridiens retrouvent ce qui a fait leur force (l’engagement, la dureté, la dimension physique…) Charlotte aura du souci à se faire. Dans le cas contraire, ce sera la dernière fois qu’on verra ce Magic cette saison, et sans doute dans cette configuration.

SAISON RÉGULIÈRE

3-1 Charlotte

31 octobre 2025 : Hornets – Magic (107-123)

27 décembre 2025 : Magic– Hornets (105-120)

23 janvier 2026 : Magic– Hornets (97-124)

20 mars 2026 : Hornets – Magic (130-111)

VERDICT

Charlotte. Pour la dynamique, résolument opposée entre les deux équipes. Les Hornets ont terminé leur saison en boulet de canon et n’ont jamais été aussi proches de retrouver les playoffs. Même dos au mur contre Miami, un miracle signé Coby White et deux paniers d’un LaMelo Ball maladroit tout le match ont fini par les sortir d’affaire. De l’autre côté, le Magic semble à bout de souffle, d’inspiration et de motivation. On verra si les joueurs trouveront ce sursaut d’orgueil à domicile pour prolonger leur saison. Pour l’instant, le doute est permis.

HORAIRE

À 01h30 dans la nuit de vendredi à samedi, sur Prime Video.