LaMelo Ball, leader par le jeu

À la faveur d’un hiver exceptionnel, les Hornets sont en course pour une qualification directe pour les playoffs ! Les Raptors et les Sixers sont en difficulté, et le Heat et le Magic manquent de régularité. Résultat : Charlotte, comme Atlanta, pourrait les coiffer au poteau et s’éviter la case « play-in ». À sa tête, un LaMelo Ball transformé.

« Son énergie est tellement communicative dans toute la franchise », explique Charles Lee. « Il apporte énormément de joie. Ses coéquipiers l’adorent. Ils aiment être avec lui… C’est quelqu’un de très ouvert au coaching. Il a encore soif d’apprendre. »

Enfin débarrassé de ses problèmes de chevilles, le meneur peut se concentrer sur le jeu, et aussi le leadership. Il n’y a pas de stars expérimentées à ses côtés, mais des jeunes aux dents longues qui jouent sans complexe.

« Quand tu peux coacher tes meilleurs joueurs de manière exigeante et constante, les autres comprennent que c’est pareil pour eux. Ça installe un environnement sain où tout le monde sait que ce n’est pas personnel, mais pour progresser » poursuit le coach des Hornets.

Cet élan anime aussi le public, frustré depuis des années, et le Spectrum Center fait le plein, quel que soit l’adversaire. Pour la 6e fois d’affilée, les Hornets ont joué à guichets fermés samedi, et c’était face aux Grizzlies…

Plus d’efforts en défense

« C’est que de l’amour, mais comme je le dis souvent : si tu gagnes, la ville va te soutenir. Ils seront derrière vous. Donc c’est ce qu’on essaie de faire : continuer à gagner et représenter la ville » répond LaMelo Ball lorsqu’on l’interroge sur la salle pleine.

Auteur de 29 points face à Memphis, LaMelo Ball est aussi de plus en plus actif de l’autre côté du terrain, et là encore, ça déteint sur ses partenaires.

« Défensivement, on ne parle pas assez de lui… Tout le monde regarde ses 3-points sur une jambe, ses actions spectaculaires, ses alley-oops flashy. Mais je pense que ce qui le distingue cette saison, c’est son effort défensif et son esprit de compétiteur » analyse Brandon Miller, tandis que Charles Lee avait souligné son impact après la belle victoire face au Heat. « Il y a eu des séquences où il fermait bien les espaces, glissait latéralement, gardait son joueur devant lui. Il a aussi pris des rebonds défensifs importants avec beaucoup d’engagement physique. »

Pour Brandon Miller, LaMelo Ball est « la tête du serpent ». « Il répond présent dans les matchs difficiles, il défend sur les meilleurs joueurs et essaie de ne pas faire de faute. Le fait qu’il soit ouvert à apprendre, c’est énorme pour nous » conclut le jeune ailier de Charlotte, bien installé comme son premier lieutenant.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.