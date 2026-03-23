Les Suns stoppent l’hémorragie en écrasant les Raptors

Le soleil rayonne à nouveau sur Phoenix. Après cinq revers consécutifs, les Suns ont retrouvé le chemin de la gagne avec une victoire autoritaire face aux Raptors (120-98). Ce succès s’est dessiné derrière les sorties efficaces de Devin Booker (25 points à 9/15 aux tirs) et Jalen Green (20 points à 8/15).

Aux côtés de cette traction arrière, quatre autres joueurs de l’Arizona ont dépassé la barre des 10 points. En face, Scottie Barnes a été le plus productif (17 points à 8/9 aux tirs), mais l’attaque canadienne a été beaucoup moins inspirée que celle de Phoenix.

Les visiteurs, qui n’ont jamais mené dans cette partie, ont ainsi converti deux fois moins de paniers primés que leurs adversaires (9/27 contre 18/40 aux Suns), sans doute la grande explication à l’écart final. À la pause, les locaux s’étaient si bien appuyés sur cette arme, et avec globalement un niveau d’énergie bien supérieur, que 18 points séparaient les deux équipes (66-48).

Les arrières des Suns accélèrent

Le troisième quart-temps n’allait pas permettre d’inverser la tendance. La paire Booker – Green a continué à faire de gros dégâts à mi-distance, avec une facilité évidente à se créer un tir de la part des deux hommes. Green s’est par ailleurs enfoncé dans la défense adverse en transition pour trouver son compère derrière l’arc ; le même Booker qui a sanctionné une deuxième fois de suite depuis la ligne à 7m25.

Puis Green s’est offert une finition acrobatique au cercle, avant que Booker n’aille finir à proximité du panier malgré une faute canadienne. Le gros « run » des deux stars allait permettre à Phoenix de compter 30 points d’avance (92-62) à trois minutes de l’entame du dernier quart-temps.

Une ultime période que les visiteurs entameront finalement avec 28 points de retard, après un panier dans le corner de Ryan Dunn, sur une nouvelle fixation de Booker (69-97). Un « garbage time » allait pouvoir s’installer dans les minutes suivantes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bonne énergie du tandem Ryan Dunn – Rasheer Fleming. Voilà l’autre paire gagnante de la soirée des Suns. Les deux intérieurs sortis du banc des Suns ont beaucoup apporté des deux côtés du terrain. Dunn a notamment joué un rôle important dans le second quart-temps, avec une claquette dunk, puis une contre-attaque terminée par un autre dunk au moment où l’écart se creusait. Auteurs de 23 points et 10 rebonds en cumulé à eux deux, les deux hommes ont eu un impact très favorable sur le score (+17 et +18).

– Les Raptors sous la menace d’un play-in. Au cœur de ce « road trip » peu évident à l’Ouest, les Canadiens sont toujours 5e à l’Est (39v-31d) malgré leurs deux défaites de suite. Seulement les Hawks et les Sixers affichent le même nombre de victoires (39v-32d). Et le Magic, le Heat et les Hornets ne sont pas très loin non plus, affichant tous une meilleure dynamique collective que les Raptors. Ce qui promet une belle bataille pour éviter de devoir passer par la case play-in d’ici la fin de saison : entre la 5e et la 10e place, il y a deux matchs d’écart.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.