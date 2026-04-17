Retrouvailles électriques en vue pour Dillon Brooks et les Warriors !

Évidemment que Dillon Brooks et les Suns auraient préféré déjà être en playoffs. Mais à choisir entre les Warriors et les Clippers, pour leur seconde manche de play-in, au lendemain de leur défaite face aux Blazers, l’ailier penchait clairement pour la première option.

« (L’adversaire) est important pour certaines personnes comme moi. Je voulais affronter les Warriors, mais je pense que nous étions prêts pour les deux. Maintenant que je sais que ce sont les Warriors, c’est un bon tremplin pour nous », formule l’ailier.

Pourquoi les Warriors ? « Steph et Draymond. Et Steve Kerr. » Dillon Brooks n’en dit pas davantage, mais tout le monde a compris la référence. L’ancien joueur des Grizzlies et des Rockets a un lourd historique avec les Californiens, qui date de plusieurs années, avec plusieurs maillots sur le dos.

On se souvient notamment de sa grosse faute commise sur Gary Payton II lors du second tour des playoffs en 2022, du temps où il évoluait encore à Memphis. Depuis ce mauvais geste, le « vilain » a enchaîné les provocations en direction de Stephen Curry, Draymond Green ou encore Jimmy Butler.

Il se dit habitué des grands rendez-vous

« C’est un gars qui a cassé le coude de Gary [Payton II] pendant les playoffs avec un coup de la corde à linge, l’un des coups les plus sales que j’ai jamais vus. Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas d’antécédents. C’est là, sous leurs yeux. Ils n’ont qu’à regarder. Je ne vois pas l’intérêt des ralentis vidéo si vous n’expulsez pas quelqu’un qui a littéralement frappé quelqu’un d’autre », s’était emporté Steve Kerr en décembre, alors que la ligue lui avait retiré une faute technique… dans un match où il avait reçu une flagrante pour un coup dans l’estomac de Stephen Curry.

Ce play-in s’annonce donc électrique. Dillon Brooks s’attend d’ailleurs à ce que son équipe joue physique, conteste chaque tir et fasse en sorte de contrarier des deux côtés du terrain les Warriors, notamment leur meneur/shooteur.

« C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. C’est lui qu’on veut affronter dans un match à élimination directe. C’est un bon duel pour nous », se réjouit-il, selon qui les Warriors pratiquent un basket beaucoup plus en mouvement que les Clippers. L’idée sera ainsi de les « forcer à jouer en isolation ».

L’enjeu ? Une place en playoffs pour affronter le champion en titre, le Thunder, tout simplement.

« C’est gagner ou rentrer à la maison, l’un ou l’autre. J’imagine que cela crée une pression supplémentaire, mais j’ai joué ce genre de matchs toute ma vie, à l’université, au lycée, en NBA, alors vous savez, on suit sa routine et, à ce stade, advienne que pourra », termine en tout cas le joueur des Suns.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 56 30:24 43.5 34.4 84.2 0.8 2.9 3.6 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.