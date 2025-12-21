Steve Kerr toujours furieux contre Dillon Brooks… à qui la NBA enlève une faute technique

La réputation de Dillon Brooks le précède désormais. Après la fin de match tendue face aux Lakers, marquée par l’embrouille entre LeBron James et l’ailier des Suns, les arbitres l’ont ainsi eu à l’œil lors du match suivant face à Golden State. À ce titre, ils n’ont pas hésité à dégainer une technique au milieu du deuxième quart-temps.

Dillon Brooks avait fini sa course à terre, lançant ce qui ressemblait à un nouveau dérapage verbal, à destination du joueur des Warriors ou d’un arbitre pour ne pas lui avoir donné de lancer-franc en prime. Pourtant, le joueur s’est surtout « illustré » en fin de match en commettant une vilaine faute sur Stephen Curry, au niveau des côtes. Un nouvel écart de conduite qui aurait pu coûter très cher à Phoenix, finalement vainqueur sur le fil.

Alors que les Warriors et les Suns se retrouvaient déjà, Steve Kerr avait du mal à cacher sa frustration de voir Dillon Brooks sur le terrain après sa faute sur sa star lors du match précédent.

Pas mal d’antécédents

L’entraîneur de Golden State a ainsi regretté de voir Draymond Green être expulsé pour cette rencontre alors que Dillon Brooks avait pu finir celle d’avant et que, malgré les plaintes des Warriors auprès de la ligue, il n’avait finalement pas été mis à l’amende, ni même suspendu, pour son très vilain geste face à Stephen Curry…

« Comment ne pas être en colère ? » a ainsi pesté le coach. « C’est un gars qui a cassé le coude de Gary [Payton II] pendant les playoffs avec un coup de la corde à linge, l’un des coups les plus sales que j’ai jamais vus. Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas d’antécédents. C’est là, sous leurs yeux. Ils n’ont qu’à regarder. Je ne vois pas l’intérêt des ralentis vidéo si vous n’expulsez pas quelqu’un qui a littéralement frappé quelqu’un d’autre. »

Et pour énerver encore plus le technicien de la Baie, la NBA a donc même décidé de retirer la faute technique prise par Dillon Brooks lors du match précédent. Il redescend donc à huit, mais reste leader de la catégorie cette saison.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 21 30:51 44.8 32.9 81.9 0.9 2.3 3.1 1.8 3.6 1.4 2.3 0.1 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.