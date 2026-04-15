Preview Play-in | Philadelphie Sixers (7) – Orlando Magic (8)

Sur le papier et vu les effectifs et les ambitions des deux équipes, on n’aurait pas dû les retrouver en « play-in ». Les Sixers ont longtemps cru pouvoir éviter cette case tandis que le Magic a été trop irrégulier pour arracher une place dans le Top 6.

Les deux équipes affichent le même bilan (45-37) et l’absence de Joel Embiid, annoncée dans les dernières heures de la saison régulière, change évidemment la donne, en renforçant les chances d’Orlando et en diminuant celles de Philadelphie. Malgré ça, le duel s’annonce équilibré pour s’offrir une place au premier tour face aux Celtics.

Et si le perdant sait déjà qu’il aura une nouvelle chance de rallier le premier tour, contre Detroit, il sait désormais aussi que ce sera face à une équipe de Charlotte qui a le vent dans le dos après son succès contre Miami.

PRÉSENTATION DES SIXERS

Les titulaires : Tyrese Maxey, Paul George, VG Edgecombe, Kelly Oubre Jr., Adem Bona

Les remplaçants : Andre Drummond, Dominick Barlow, Justin Edwards, Jabari Walker, Trendon Watford

Les absents : Joel Embiid

Le coach : Nick Nurse

Le point fort

– Du talent offensif à l’extérieur. Le MVP 2023 opéré en urgence de l’appendicite et absent pour cette rencontre, la force offensive des Sixers va logiquement pencher vers l’extérieur. Pas de problème puisque le talent y est nombreux. Avec Tyrese Maxey déjà, même s’il est diminué à un doigt de la main droite, ou avec Paul George et VG Edgecombe, capables de très belles choses. Même un Kelly Oubre Jr. n’est jamais à l’abri de mettre des shoots primés au meilleur des moments. Cette équipe a des armes pour marquer des points et dans un match aussi important, c’est toujours utile.

Le point faible

– Une défense pas toujours au point. 16e meilleure défense de la saison régulière, les Sixers n’auront pas leur gardien de but avec Joel Embiid à l’infirmerie. De plus, la défense a souvent du mal à revenir en transition avec vitesse et tranchant et laisse ainsi trop d’espaces. Et avec une équipe en mode « small ball », Nick Nurse n’aura pas l’assurance de résister au rebond non plus.

PRÉSENTATION DU MAGIC

Les titulaires : Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr.

Les remplaçants : Anthony Black, Tristan Da Silva, Goga Bitadze, Noah Penda, Moritz Wagner, Jonathan Isaac, Jase Richardson

Les absents : –

Le coach :Jamahl Mosley

Le point fort

– Desmond Bane. C’est réducteur de prendre un seul joueur comme référence à Orlando mais avec Paolo Banchero qui est sur courant alternatif, n’ayant affiché son meilleur niveau que quelques semaines après le All-Star Game, et un Franz Wagner plombé par les blessures, le Magic, qui souffre collectivement, peut au moins s’appuyer sur l’arrière. Il a joué les 82 matches de la saison et inscrit 20.1 points de moyenne. Surtout, à de nombreuses reprises, il a sauvé son équipe. Il était venu pour faire franchir un cap à la franchise floridienne et, pour beaucoup de raisons, ça n’a pas été le cas. Mais il est aussi venu pour faire la différence dans des matches à enjeu comme un « play-in » et avec son envie (parfois limite) et ses points, il peut emmener ses coéquipiers avec lui.

Le point faible

– La régularité dans les efforts. Le Magic a déçu toute la saison notamment dans l’attitude collective. Bousculé, le groupe a souvent subi les événements, sans vraiment répondre, et cette équipe manque cruellement de liant. Jamahl Mosley, dont le sort serait déjà scellé peu importe les résultats des prochaines heures, n’a pas réussi à trouver les leviers pour faire du Magic l’équipe que l’on pouvait espérer, vu son potentiel. Reste une formation qui patine, ne progresse pas et ne montre son meilleur visage que par séquences. Et quand ça ne veut pas, la révolte est bien loin et les moments faibles deviennent souvent un enfer, avec des « runs » encaissés considérables. Peu rassurant alors que l’équipe joue sa peau sur un seul match.

LA CLÉ DU MATCH

– L’agressivité du Magic vers le cercle. Maladroit à 3-pts, Orlando n’est pas une équipe dangereuse dans ce domaine. En revanche, Paolo Banchero et Franz Wagner sont excellents pour aller au cercle, pour provoquer des fautes, mettre la pression sur les défenseurs. Wendell Carter Jr. aussi. Les Sixers privés de Joel Embiid et ayant moins de taille et d’envergure à opposer, les joueurs de Jamahl Mosley ont un coup à jouer dans ce secteur. Paul George et Kelly Oubre Jr. vont avoir du travail et si les Floridiens parviennent à enfoncent les Sixers, à courir après des stops, à faire pleuvoir les fautes et les lancers-francs, ils auront une vraie chance de l’emporter.

SAISON RÉGULIÈRE

2-1 Philadelphie

27 octobre 2025 : Sixers – Magic (136-124)

25 novembre 2025 : Sixers – Magic (103-144)

9 janvier : Magic – Sixers (91-103)

VERDICT

Orlando. Dans quelle mesure le forfait de dernière minute du champion olympique 2024 va-t-il peser sur les Sixers ? Car c’est un sacré coup au moral d’aborder ce « play-in » sans son leader, encore plus de l’apprendre à cinq jours du match en question… Le Magic n’a pas réellement de certitudes vu sa saison régulière mais ce groupe a deux années de playoffs dans les jambes et a beaucoup à se faire pardonner. Le temps d’une rencontre, il peut retrouver ses vertus et s’imposer, même si la manière laissera peut-être à désirer, afin de s’offrir une revanche contre les Celtics, les bourreaux de leur premier tour en 2025. Néanmoins, Orlando n’a pas de marge et Philadelphie est un adversaire dangereux. Il y a forte à parier que, comme celles de mardi soir, cette rencontre soit serrée et se décide à la fin.

HORAIRE

À 01h30 dans la nuit de mercredi à jeudi, sur Prime Video.