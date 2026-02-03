À Orlando, un Bane en mode « démon »

À Memphis, Desmond Bane avait déjà affiché son tempérament bouillant, n’hésitant pas à chambrer ses adversaires et parfois à flirter avec les limites physiques sur le terrain.

À Orlando, on attendait avec impatience cet esprit de compétition, en estimant qu’il collait parfaitement avec l’identité de l’équipe. « C’est un chien » assurait même Paolo Banchero. « Il n’a peur de rien et il ne recule devant personne. » Le problème, c’est qu’il ne faut pas non plus confondre dureté et « saleté » physique.

Attendu comme la pièce manquante pour le Magic, grâce notamment à ses qualités de shooteur, l’ancien de TCU semble de plus en plus sur les nerfs, alors qu’Orlando n’est que 8e (25-23) à l’Est.

Rien que sur les trois derniers matchs, il s’est en effet chauffé avec Simone Fontecchio face au Heat, avant de balancer Immanuel Quickley au sol face aux Raptors puis d’enchaîner un coup au visage et un coup d’épaule à Victor Wembanyama face aux Spurs. De quoi lui valoir une faute flagrante, sa troisième de la campagne.

Ça commence à faire beaucoup de mauvais gestes cette saison, alors qu’il avait déjà été expulsé pour avoir envoyé Onyeka Okongwu au sol puis lui avoir envoyé le ballon dessus en novembre, avant de recommencer face à OG Anunoby quelques jours plus tard. À l’époque, il assumait de ne « laisser aucun panier facile aux adversaires ».

Sauf qu’encore une fois, il y a une nuance entre une faute appuyée, qui accentue le contact pour envoyer un message dans l’action, et ces gestes qui semblent gratuits, et plutôt la marque d’une frustration.

« Je sais qu’ils jouent comme ça parce qu’ils ne veulent pas jouer au basket, justement. Ils ne veulent pas faire un vrai match de basket » expliquait Victor Wembanyama. « Mais notre boulot en attaque, c’est justement d’en faire un match de basket, et c’est comme ça qu’on les bat. Après, c’est le jeu. C’est comme ça tous les soirs. »

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22:20 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 29:49 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 31:44 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34:21 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 31:57 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 48 34:13 46.5 36.2 93.6 1.3 3.0 4.4 4.3 3.0 0.8 2.1 0.5 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.