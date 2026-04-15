Le retour des Blazers en playoffs, le pari gagné de Tiago Splitter

« Je ne veux pas parler de moi, mais seulement du groupe. C’est l’aboutissement d’une année difficile, mais ce groupe est très résilient. » Tiago Splitter savoure en toute modestie la victoire de sa formation sur le parquet des Suns, synonyme de qualification en playoffs.

Des phases finales que la franchise basée dans l’Oregon n’avait plus connues depuis 2021, quand la paire Damian Lillard – CJ McCollum était encore aux commandes sur le terrain. Les Blazers avaient par la suite subi une longue traversée du désert, avec trois saisons de suite à moins de 35 victoires.

« Je suis heureux pour eux. Ils ont traversé beaucoup d’épreuves tout au long de la saison, et être en playoffs est un accomplissement formidable pour ce groupe. C’est de la joie, tout le monde est content pour les autres, même les gars qui n’ont pas beaucoup joué. Ce n’était pas une question d’ego ou d’objectifs personnels. C’était une question d’équipe. Cette victoire est énorme pour eux », insiste le coach.

« C’est toujours une bonne chose de jouer les phases finales, peu importe la situation, je le sais pour eux. Compte tenu peut-être de la position dans laquelle ils se trouvaient l’année dernière et les années précédentes, c’est un super sentiment. Donc je le comprends tout à fait. Et j’adore ça aussi, parce que j’aime jouer en playoffs. L’atmosphère de ce soir correspond au type de match auquel on veut tous participer. Et la raison pour laquelle on joue au basket », rappelle, en bon vétéran, Jrue Holiday.

Un début de saison chaotique

Le joueur de 35 ans est un habitué de ces rendez-vous d’après saison. Champion en 2021 avec les Bucks, puis en 2024 avec les Celtics, ce « porte-bonheur » au succès contagieux n’a plus manqué les playoffs depuis 2020.

Au regard du début de saison livré par sa formation, il était peu probable d’imaginer un tel retour sur la plus grande des scènes. Fin décembre, les Blazers affichaient un triste bilan à 12 victoires et 19 défaites. Surtout, ce faux départ a été précipité par l’affaire de paris truqués autour de Chauncey Billups, poussant le coach titulaire vers la sortie.

« Ce n’était pas facile pour nous, pour personne. On adore Chauncey, c’était un super coach. On est resté soudés. Tiago est arrivé, il a pris les choses en main, apporté l’énergie chaque soir, voulant nous voir réussir. Il a cru en chacun d’entre nous et ça a payé », salue le héros de la soirée, Deni Avdija.

Suffisant pour maintenir en poste le coach intérimaire que l’on dit menacé ? À moins que son sort ne dépende de la tournure des événements dans les semaines à venir, en playoffs donc. Là où, comme un clin d’œil à son parcours, il retrouvera les Spurs. Son ancienne équipe entre 2010 et 2015 quand il était joueur, avec qui il a remporté le titre en 2014.

« Je suis heureux pour eux (ses joueurs). Ils vont vivre quelque chose que certains n’ont jamais connu auparavant : jouer les playoffs en NBA. C’est un accomplissement immense. Je suis fier », conclut le Brésilien.