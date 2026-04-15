Le MVP de la nuit | Le sang-froid de Deni Avdija

All-Star cette saison, Deni Avdija était attendu pour ce match de play-in face aux Suns et il a répondu présent. Discret dans le premier acte, l’ailier des Blazers lance la machine lors du deuxième quart-temps où il permet à son équipe de prendre dix points d’avance.

Un retard que Phoenix finit par combler au début de la dernière période pendant que les Blazers passent de longues minutes sans inscrire le moindre point.

Menés de dix longueurs à huit minutes du terme, Deni Avdija conclut un 8-0 pour ramener son équipe à une possession tandis que Jerami Grant finit par redonner l’avantage aux Blazers.

« Nous avons gardé notre sang-froid. Si l’on compare avec début de saison, nous n’étions pas vraiment concentrés au moment de finir les matchs », note-t-il. « Aujourd’hui, nous avons montré que nous étions capables de réaliser des actions déterminantes dans les moments décisifs. Nous n’avons pas abandonné et c’est le plus important. »

Cependant, les Suns ne rendent pas immédiatement les armes et comptent sur Dillon Brooks et Devin Booker pour repasser devant. Le dernier mot est finalement pour Deni Avdija qui convertit un 2+1 en provoquant la sixième faute de Dillon Brooks. Le dernier tir de Jalen Green ne donne rien et les Blazers s’imposent 114-110. En 38 minutes, l’Israélien termine avec 41 points, 7 rebonds et 12 passes !

De retour en playoffs

« Je devais juste me concentrer des deux côtés du terrain et être certain que je prenais systématiquement la bonne décision », explique le joueur des Blazers. « Notre entraîneur nous a bien préparés et c’est une victoire incroyable. Je suis si heureux pour les gars et pour la ville de Portland. »

Grâce à ce succès, les Blazers valident leur ticket pour les playoffs et iront défier les Spurs au premier tour. Deni Avdija va retrouver les séries éliminatoires après une participation en 2021 avec Washington, soldée par une élimination au premier tour face aux Sixers.

Si l’ancien des Wizards avait déjà joué des matchs de play-in et de playoffs, il est désormais dans une configuration bien différente. À l’époque, il ne jouait pas les premiers rôles alors que face aux Spurs, il va détenir les clés de la réussite ou non de son équipe comme le signale Tiago Splitter.

« C’est un All-Star et il a prouvé qu’il était un grand joueur », souligne son entraîneur. « Maintenant, il doit briller en playoffs. Il va y avoir des ajustements et il va être défendu différemment selon les matchs. Le basket en playoffs est différent et ce soir nous avons pu en avoir un premier aperçu. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23:17 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24:12 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26:35 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30:06 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30:01 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 66 33:19 46.2 31.8 80.2 1.1 5.8 6.9 6.7 2.5 0.8 3.8 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.