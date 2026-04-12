À Denver, la santé avant les calculs

Est-ce que les Nuggets sont dans le viseur de JJ Redick lorsque ce dernier explique que tout le monde veut affronter les Lakers en playoffs ? Les partenaires de Nikola Jokic viennent pourtant de reprendre la 3e place, à la faveur d’une série de 11 victoires de suite. Pour eux, l’adversaire sera Houston ou Minnesota.

Pourtant, sans les nommer, ce sont bien les Nuggets que JJ Redick visait après avoir appris qu’ils allaient mettre tout le monde au repos face au Thunder. Sauf que les Nuggets ont gagné… et que les Rockets ont perdu. Denver ne pourra donc pas défier Los Angeles au premier tour.

« Entre nous et Minnesota, ça a été un vrai chassé-croisé au fil des années », a rappelé David Adelman. « Ils nous ont balayés l’an dernier, mais cette année, on les a battus trois fois sur quatre. On sait toujours que c’est très disputé contre eux. Ils nous ont posé des problèmes. On leur en a posé aussi. Et puis, évidemment, Houston joue vraiment très bien en ce moment… Donc, à mon avis, il n’y a pas de bon adversaire. Je pense qu’il faut simplement aller jusqu’au bout en prenant les décisions les meilleures pour votre équipe, et on estimait que ce soir, c’était la meilleure décision [de reposer les titulaires]. »

Le choix du roi pour San Antonio

Il n’en demeure pas moins qu’il y aura peut-être une part de calcul cette nuit pour les Spurs et les Nuggets, qui s’affrontent à San Antonio, tandis que les Lakers ne devraient pas rencontrer trop de problèmes face au Jazz.

Si l’objectif des Spurs est d’éviter une éventuelle demi-finale de conférence face aux Nuggets, qui les ont battus il y a quelques jours, il faudra les battre ce soir. Pour Denver, si l’objectif est d’éviter le Thunder en demi-finale de conférence, il faudra gagner à San Antonio.

Quoi qu’il arrive, les Lakers n’ont pas leur destin entre les mains, et ce sont finalement les Spurs qui décideront de l’ordre final. Côté Nuggets, on sera dans la même configuration que face au Thunder puisque Jamal Murray, Aaron Gordon, Cam Johnson et Christian Braun seront en civil. L’objectif avant les playoffs, c’est d’économiser au maximum les joueurs et d’éviter toute blessure ou rechute.

La seule inconnue concerne Nikola Jokic qui pourrait jouer… afin d’être éligible pour les trophées de fin de saison.