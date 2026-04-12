Matchs
NBA
Matchs
NBA

À Denver, la santé avant les calculs

Publié le 12/04/2026 à 10:08 Twitter Facebook

NBA – Au premier tour, les Nuggets défieront les Rockets ou les Wolves, et finalement, la rencontre de cette nuit face aux Spurs sera surtout décisive pour une éventuelle demi-finale de conférence.

denver nuggetsEst-ce que les Nuggets sont dans le viseur de JJ Redick lorsque ce dernier explique que tout le monde veut affronter les Lakers en playoffs ? Les partenaires de Nikola Jokic viennent pourtant de reprendre la 3e place, à la faveur d’une série de 11 victoires de suite. Pour eux, l’adversaire sera Houston ou Minnesota.

Pourtant, sans les nommer, ce sont bien les Nuggets que JJ Redick visait après avoir appris qu’ils allaient mettre tout le monde au repos face au Thunder. Sauf que les Nuggets ont gagné… et que les Rockets ont perdu. Denver ne pourra donc pas défier Los Angeles au premier tour.

« Entre nous et Minnesota, ça a été un vrai chassé-croisé au fil des années », a rappelé David Adelman. « Ils nous ont balayés l’an dernier, mais cette année, on les a battus trois fois sur quatre. On sait toujours que c’est très disputé contre eux. Ils nous ont posé des problèmes. On leur en a posé aussi. Et puis, évidemment, Houston joue vraiment très bien en ce moment… Donc, à mon avis, il n’y a pas de bon adversaire. Je pense qu’il faut simplement aller jusqu’au bout en prenant les décisions les meilleures pour votre équipe, et on estimait que ce soir, c’était la meilleure décision [de reposer les titulaires]. »

Le choix du roi pour San Antonio

Il n’en demeure pas moins qu’il y aura peut-être une part de calcul cette nuit pour les Spurs et les Nuggets, qui s’affrontent à San Antonio, tandis que les Lakers ne devraient pas rencontrer trop de problèmes face au Jazz.

Si l’objectif des Spurs est d’éviter une éventuelle demi-finale de conférence face aux Nuggets, qui les ont battus il y a quelques jours, il faudra les battre ce soir. Pour Denver, si l’objectif est d’éviter le Thunder en demi-finale de conférence, il faudra gagner à San Antonio.

Quoi qu’il arrive, les Lakers n’ont pas leur destin entre les mains, et ce sont finalement les Spurs qui décideront de l’ordre final. Côté Nuggets, on sera dans la même configuration que face au Thunder puisque Jamal Murray, Aaron Gordon, Cam Johnson et Christian Braun seront en civil. L’objectif avant les playoffs, c’est d’économiser au maximum les joueurs et d’éviter toute blessure ou rechute.

La seule inconnue concerne Nikola Jokic qui pourrait jouer… afin d’être éligible pour les trophées de fin de saison.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Nikola Jokić 64 35:07 56.9 37.9 82.8 2.9 10.0 12.9 10.9 3.8 1.4 0.8 2.7 27.8
Jamal Murray 75 35:22 48.3 43.5 88.7 0.4 4.0 4.4 7.1 2.3 0.9 0.4 1.7 25.4
Aaron Gordon 36 27:55 49.7 38.9 76.7 1.4 4.4 5.8 2.7 1.1 0.6 0.3 1.7 16.2
Peyton Watson 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 1.7 0.9 1.1 2.5 14.6
Tim Hardaway Jr. 80 26:35 44.7 40.7 81.1 0.2 2.4 2.6 1.4 0.5 0.5 0.1 1.3 13.5
Cameron Johnson 54 30:30 48.0 43.0 83.9 0.8 3.0 3.8 2.4 0.9 0.7 0.4 2.3 12.2
Christian Braun 44 31:48 51.9 30.1 78.2 1.4 3.4 4.8 2.7 1.0 0.7 0.3 2.3 12.0
Jonas Valančiūnas 64 13:19 58.6 33.3 77.2 1.6 3.4 5.0 1.2 1.1 0.2 0.6 2.0 8.6
Bruce Brown 81 24:19 46.9 38.8 76.2 1.0 2.8 3.9 2.1 1.1 1.0 0.2 2.4 7.8
Julian Strawther 56 14:45 46.7 38.0 81.8 0.2 1.7 1.9 1.0 0.6 0.4 0.1 1.3 6.9
David Roddy 4 10:00 52.9 30.0 100.0 0.3 1.5 1.8 0.5 0.5 0.8 0.3 1.0 6.3
Spencer Jones 64 22:08 50.4 39.6 60.8 1.2 2.1 3.3 0.8 0.5 0.8 0.5 2.7 5.5
Jalen Pickett 49 15:51 42.9 39.3 86.7 0.4 1.9 2.3 2.2 0.7 0.3 0.1 0.9 5.1
Daron Holmes Ii 24 8:33 51.7 45.5 84.6 0.3 1.1 1.4 0.7 0.5 0.0 0.2 0.8 3.9
Zeke Nnaji 51 11:53 46.9 26.9 77.3 0.6 2.0 2.6 0.5 0.5 0.3 0.5 1.3 3.6
Hunter Tyson 21 7:43 26.9 21.2 84.6 0.2 1.5 1.7 0.8 0.2 0.1 0.0 0.6 2.2
Tyus Jones 10 7:06 36.8 41.7 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.5 0.1 0.0 0.1 1.9
Curtis Jones 9 6:13 31.8 14.3 0 0.1 0.6 0.7 0.8 0.1 0.3 0.0 0.4 1.8
Kj Simpson 6 5:40 30.0 0.0 50.0 0.7 0.7 1.3 1.3 0.2 0.2 0.0 0.7 1.2

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Denver Nuggets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes