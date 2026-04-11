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JJ Redick voit des équipes calculer pour tomber sur les Lakers

Publié le 11/04/2026 à 16:34 Twitter Facebook

Privés de Luka Doncic et Austin Reaves, les Lakers apparaissent fragilisés à l’approche des playoffs. De quoi faire d’eux une cible de choix au premier tour, selon JJ Redick…

JJ RedickLes Lakers ont verrouillé leur place dans le Top 4 de la conférence Ouest, et donc l’avantage du terrain au premier tour, grâce à leur victoire face à Phoenix. Mais malgré cette belle opération comptable, JJ Redick sait bien que son équipe n’aborde pas la dernière ligne droite dans les meilleures conditions.

Avec Luka Doncic et Austin Reaves sur le flanc, les Californiens avancent diminués. Suffisamment, en tout cas, pour potentiellement nourrir les calculs des concurrents de l’Ouest.

« Je suis sûr que tout le monde veut nous affronter », a ainsi lâché l’entraîneur des Lakers en conférence de presse, avant le match à Phoenix. « Disons-le clairement : tout le monde veut nous affronter. »

JJ Redick laisse ainsi entendre que certaines équipes ont déjà un œil sur le tableau final des playoffs…

« Des équipes sont désormais en position de commencer à regarder les affrontements potentiels du deuxième tour », a-t-il d’ailleurs poursuivi. « On voit certaines d’entre elles mettre pratiquement toute leur rotation au repos. Mais nous, on ne peut pas se préoccuper de ça. »

Difficile, dans ce contexte, de ne pas penser aux Nuggets. Denver a ainsi affronté le Thunder sans une bonne partie de sa rotation habituelle. Ça n’a pas empêché la troupe de David Adelman de s’imposer car Oklahoma City, assuré de son côté de terminer en tête de la conférence Ouest, avait adopté la même stratégie.

Une cible abordable ?

En filigrane, JJ Redick suggère donc que certaines équipes, peut-être Denver en tête, préfèreraient croiser des Lakers diminués plutôt que d’autres adversaires au premier tour. L’absence de Luka Doncic et Austin Reaves change évidemment le regard porté sur Los Angeles, qui perd une énorme part de sa création et de sa puissance offensive.

L’entraîneur de Los Angeles semble donc penser que Denver a voulu faire l’impasse sur le choc face aux champions en titre afin d’affronter les Lakers au premier tour, plutôt que les Wolves ou les Rockets. Ça aurait impliqué de descendre dans la hiérarchie de l’Ouest… et donc de se retrouver dans la partie de tableau d’Oklahoma City en vue de la demi-finale de conférence. Pas sûr qu’il s’agissait de la stratégie optimale pour Nikola Jokic et sa bande.

La logique n’est peut-être pas totalement irréprochable, mais ce n’est sans doute pas l’essentiel pour JJ Redick.

En insistant sur le fait que ses Lakers seraient vus comme la proie idéale, le coach nourrit aussi un ressort psychologique classique : installer l’idée d’un groupe sous-estimé pour mieux le souder avant les playoffs.

« Encore une fois, je vais répéter ce que j’ai dit à l’équipe hier, ce que je vous ai dit après le match : nous devons trouver la formule et la conviction qui permettront à ce groupe de réussir », a-t-il conclu.

Quitte, au passage, à prêter à certains adversaires des intentions qu’ils n’ont peut-être même pas.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Nikola Jokić 64 35:07 56.9 37.9 82.8 2.9 10.0 12.9 10.9 3.8 1.4 0.8 2.7 27.8
Jamal Murray 75 35:22 48.3 43.5 88.7 0.4 4.0 4.4 7.1 2.3 0.9 0.4 1.7 25.4
Aaron Gordon 36 27:55 49.7 38.9 76.7 1.4 4.4 5.8 2.7 1.1 0.6 0.3 1.7 16.2
Peyton Watson 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 1.7 0.9 1.1 2.5 14.6
Tim Hardaway Jr. 80 26:35 44.7 40.7 81.1 0.2 2.4 2.6 1.4 0.5 0.5 0.1 1.3 13.5
Cameron Johnson 54 30:30 48.0 43.0 83.9 0.8 3.0 3.8 2.4 0.9 0.7 0.4 2.3 12.2
Christian Braun 44 31:48 51.9 30.1 78.2 1.4 3.4 4.8 2.7 1.0 0.7 0.3 2.3 12.0
Jonas Valančiūnas 64 13:19 58.6 33.3 77.2 1.6 3.4 5.0 1.2 1.1 0.2 0.6 2.0 8.6
Bruce Brown 81 24:19 46.9 38.8 76.2 1.0 2.8 3.9 2.1 1.1 1.0 0.2 2.4 7.8
Julian Strawther 56 14:45 46.7 38.0 81.8 0.2 1.7 1.9 1.0 0.6 0.4 0.1 1.3 6.9
David Roddy 4 10:00 52.9 30.0 100.0 0.3 1.5 1.8 0.5 0.5 0.8 0.3 1.0 6.3
Spencer Jones 64 22:08 50.4 39.6 60.8 1.2 2.1 3.3 0.8 0.5 0.8 0.5 2.7 5.5
Jalen Pickett 49 15:51 42.9 39.3 86.7 0.4 1.9 2.3 2.2 0.7 0.3 0.1 0.9 5.1
Daron Holmes Ii 24 8:33 51.7 45.5 84.6 0.3 1.1 1.4 0.7 0.5 0.0 0.2 0.8 3.9
Zeke Nnaji 51 11:53 46.9 26.9 77.3 0.6 2.0 2.6 0.5 0.5 0.3 0.5 1.3 3.6
Hunter Tyson 21 7:43 26.9 21.2 84.6 0.2 1.5 1.7 0.8 0.2 0.1 0.0 0.6 2.2
Tyus Jones 10 7:06 36.8 41.7 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.5 0.1 0.0 0.1 1.9
Curtis Jones 9 6:13 31.8 14.3 0 0.1 0.6 0.7 0.8 0.1 0.3 0.0 0.4 1.8
Kj Simpson 6 5:40 30.0 0.0 50.0 0.7 0.7 1.3 1.3 0.2 0.2 0.0 0.7 1.2

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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