LeBron James a rempli sa première mission

Les Lakers auront attendu l’avant-dernière journée pour valider l’avantage du terrain en playoffs. Malgré de nombreux malheurs, et les pertes de Luka Doncic et Austin Reaves dans le final, LeBron James et ses partenaires finiront 3e ou 4e, et ils affronteront les Rockets ou les Wolves au premier tour des playoffs.

« On va pouvoir s’appuyer sur notre public, et ça, ce sera génial » réagit LeBron James après la victoire face aux Suns. « Avoir l’avantage du terrain, c’est super pour nos fans, mais le match se joue entre les quatre lignes du terrain. Donc ça ne nous donne pas un avantage en soi. Tout se passe sur le terrain. J’ai hâte de voir ça. »

Longtemps 3e, les Lakers ont vu les Nuggets les dépasser, et ils étaient sous le menace des Rockets. Cette dernière semaine était aussi décisive que compliquée, mais LeBron James, en patron, a montré l’exemple en signant de grosses performances, comme cette nuit face aux Suns avec ses 28 points, 12 passes, 6 rebonds et 4 interceptions !

Marcus Smart en renfort

« J’ai tourné à 28 points avec une grande efficacité, plus 10 passes, avec deux victoires sur trois » rappelle-t-il. « Ça sonne plutôt bien. J’aurais aimé avoir un 3-0, évidemment. Mais j’essaie juste de faire les bons choix. J’ai dû revenir à un rôle auquel j’étais habitué auparavant, même si ce n’était pas mon rôle cette année. Les circonstances m’y ont ramené. J’essaie de m’appuyer sur mes coéquipiers, et eux sur moi, pour tenir le coup. »

Si Luka Doncic et Austin Reaves devraient manquer l’entame des playoffs, les Lakers ont reçu cette nuit le renfort de Marcus Smart, dont l’expérience et les qualités défensives seront très précieuses.

« C’est un joueur qui fait gagner des matches. Il fait des actions qui font gagner des matches » estime l’ailier des Lakers. « L’action avec Maxi sur le ballon perdu, Marcus s’implique, récupère la balle et la donne à Vander pour un dunk… C’est exactement ça ! Il est toujours pas loin du ballon, surtout en défense. Et offensivement, il apporte une autre option à la création. »

Un Marcus Smart qui aura un grand rôle à jouer, face à Kevin Durant ou bien Anthony Edwards dans une semaine.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 58 33:27 51.5 31.5 73.7 0.7 5.4 6.1 7.1 1.4 1.1 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.