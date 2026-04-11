Les Rockets ont transformé un match décisif en une séance d’entraînement

Alors qu’ils surfaient sur une série de huit victoire de rang, et qu’ils recevaient des Wolves déjà assurés de finir 6e, les Rockets se sont inclinés 136-132 devant leur public. Un revers qui relègue au second plan le record en carrière d’Amen Thompson (41 points), et qui surtout les condamne à la 5e place.

« On avait enchaîné de bonnes performances récemment, à part quelques passages. Mais ce soir, ça ressemblait à un match d’entraînement : les deux équipes ont marqué trop facilement » a regretté Ime Udoka. « On ne veut pas être dans un duel d’attaque à chaque match. Si on marque autant, on doit aussi défendre correctement. À la mi-temps, c’était 73-69, mais la deuxième mi-temps a été pareille. Encaisser 136 points, c’est beaucoup trop. »

Même déception chez Kevin Durant, qui est devenu cette nuit le joueur le plus âgé de l’histoire à atteindre la barre des 2 000 points sur une saison.

« Je pense que notre attaque a été irrégulière cette saison, et quand l’attaque ne fonctionne pas, c’est difficile de maintenir une grande défense. Mais ces dernières semaines, notre attaque s’est améliorée » estime-t-il. « Ce soir, la défense n’était pas bonne, mais sur les deux dernières semaines, j’aime notre intensité défensive. Si on combine les deux — attaque et défense — alors on est une très bonne équipe. Je pense qu’on est à ce stade maintenant : on sait ce qu’on veut faire en attaque, les joueurs sont en confiance, et défensivement on connaît notre identité. »

Pour l’intéressé, tout se joue en début de match, et les Rockets n’ont pas su répondre au déluge de 3-points.

« Ils ont des joueurs qui prennent feu. Ils ont mis quelques 3-points au début, donc on monte sur eux, et ça ouvre la raquette. Et comme on ne veut pas laisser les tireurs ouverts, ça devient compliqué. On voulait limiter leurs 3-points, mais c’est difficile quand ils en mettent dès le début » analyse-t-il. « Globalement, c’était dur de résister. C’est la NBA : certains matchs deviennent des duels d’attaque. Sur les dernières semaines, notre défense était solide, mais parfois ça arrive… Ça se joue souvent sur le dernier stop ou le dernier tir. Et ils ont réussi les leurs. »