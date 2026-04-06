LeBron James impressionne Cooper Flagg et toute la planète basket

Comme un symbole, il a signé son premier dunk de la soirée en prenant de vitesse Cooper Flagg. Ce sera le premier raid aérien d’une longue série pour LeBron James. Sur le parquet des Mavs, l’ailier des Lakers a encore montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités physiques, pas plus que de son intelligence de jeu.

« C’est ce qu’il fait tout au long de l’année. Il est toujours athlétique, il joue en transition… C’est vraiment impressionnant », qualifie le rookie texan, qui est toutefois reparti avec le titre honorifique de MVP d’un match dont les Mavs sont sortis vainqueurs.

Mais non sans avoir livré une grosse bataille avec la vedette d’en face. À la mi-temps, Cooper en était à 26 unités ; James à 22. Ce dernier, dans le second quart-temps, avait livré un véritable récital alors que Dallas venait de s’envoler au score avec plus de 20 points d’avance.

Un panier près du cercle après avoir travaillé au poste, une transmission vers Jaxson Hayes, une lumineuse passe main gauche vers Maxi Kleber en transition, un tir en tête de raquette, puis son fameux dunk devant Flagg : James a été impliqué dans 17 points de suite pour sa formation !

« C’est fou. Voir LeBron à 41 ans faire ce qu’il fait, alors que Coop n’en a évidemment que 19. Cela montre tout le talent qu’il y a dans cette ligue. LeBron est l’un des plus grands de tous les temps », peut rappeler PJ Washington.

« Beaucoup de ces gamins contre qui il joue portaient encore des couches »

Moins à l’aise avec son tir à 3-points (1/6), James ne s’arrêtera pas là. Au début de la seconde période, outre ses multiples ballons distribués vers ses intérieurs, il ira conclure un « alley-oop » envoyé par Luke Kennard en contre-attaque ou prendra encore de vitesse la défense des Mavs pour dunker. Tout le monde en oublierait presque ses 41 ans.

« On parle de la gagne, de longévité, de toujours chercher à améliorer son jeu, année après année. Ce n’est pas facile de rester l’un des meilleurs, lâche Kidd, interrogé sur ce qu’il aimerait voir Flagg apprendre de James. Il a pris soin de son corps, mais le plus important, c’est qu’il a pris soin de sa tête, en s’assurant de rester frais mentalement. Beaucoup de ces gamins contre qui il joue portaient encore des couches, et certains n’étaient même pas nés (quand il est arrivé dans la ligue). »

Y compris Flagg, qui n’allait naître que… trois ans et deux mois plus tard, alors que James faisait ses grands débuts en NBA le 29 octobre 2003. Ce dernier terminera la partie avec 30 points (12/22 aux tirs), 15 passes et 9 rebonds. Soit son deuxième match à 30 points depuis la mi-janvier, et son record de la saison à la passe. Difficile de ne pas y voir une coïncidence alors que Luka Doncic et Austin Reaves manquaient tous deux à l’appel.

« Avant d’enterrer LeBron, il montre au monde entier qu’à 41 ans, il peut encore jouer à un haut niveau. Il l’a prouvé ce soir. Cela démontre que peu importe l’âge, tant que vous prenez soin de votre corps et de votre esprit, vous pouvez accomplir des choses incroyables. Et c’est ce qu’il fait. Il en a encore énormément sous le capot, non seulement pour la suite des playoffs, mais aussi pour la saison prochaine », termine Kidd.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 56 33:24 51.1 31.3 74.4 0.8 5.3 6.0 6.9 1.4 1.1 2.9 0.6 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.