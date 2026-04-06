Le MVP de la nuit | Cooper Flagg réussit son passage de témoin face au « King »

« Être capable de marquer 40 points à la télévision nationale n’est pas facile, surtout après avoir déjà planté 50 points au match précédent. » En quelques mots, Jason Kidd résume avec euphémisme le niveau de performance de son rookie, Cooper Flagg.

Celui-ci, deux jours après une sortie à 51 points face au Magic qui l’a fait rentrer dans l’histoire, a enchaîné avec un match à 45 points (14/27 aux tirs, 15/17 aux lancers-francs, avec 9 passes et 8 rebonds) face aux Lakers. Le Texan est ainsi devenu le premier rookie à signer deux matchs de suite à 40 points ou plus depuis Allen Iverson en 1997.

« C’est sans aucun doute une sorte de message envoyé, mais cela revient à ce que j’ai déjà dit : j’ai confiance en moi, je sais de quoi je suis capable et je laisse tout le reste se décanter tout seul », lâche après le match le joueur de 19 ans, qui vient de cumuler… 96 points en deux matchs ce week-end.

Un moyen de clore les débats ?

Un bon moyen de marquer les esprits, à quelques jours de la fin de la saison régulière, dans la course au rookie de l’année qui se joue entre son ancien coéquipier à Duke et ami, le rookie fou des Hornets Kon Knueppel, et lui.

« Je ne sais pas s’il est en train de clore le débat, il fait simplement ce qu’il fait depuis le début de la saison. Il est capable de jouer à plusieurs postes, il ne s’est jamais plaint, et il a répondu présent pour nous. Il veut gagner et il a aidé l’équipe à l’emporter ce soir », commente Jason Kidd, dont l’équipe n’avait plus gagné à domicile depuis janvier dernier.

Cette victoire face aux Lakers peut d’autant plus marquer les esprits qu’il y avait un immense LeBron James en face. En l’absence des deux meilleurs marqueurs de sa formation, Luka Doncic et Austin Reaves, le « King » a pris les commandes de l’attaque pour finir avec 30 points, 15 passes et 9 rebonds. Mais Flagg, qui en était déjà à 19 unités à l’issue du premier quart-temps, a été encore plus fort.

« C’est fou. Voir LeBron à 41 ans faire ce qu’il fait, alors que Coop n’en a évidemment que 19. Cela montre tout le talent qu’il y a dans cette ligue. LeBron est l’un des plus grands de tous les temps. Mais pour Coop, l’avenir est radieux. Il fait des choses tellement incroyables à 19 ans, je n’arrive pas à imaginer ce que ça donnera à 25 ans. L’avenir est brillant pour nous ici à Dallas », se projette PJ Washington.

Une admiration mutuelle

L’avenir le dira, alors que Jason Kidd a déjà prédit à sa vedette un destin à la LeBron James, notamment en matière de longévité. Un joueur des Lakers qui ne cache pas être fan du rookie texan : « Il est sur un nuage depuis quelques matchs. Mais il a aussi été constant tout au long de l’année… entre le début de saison et là où il en est aujourd’hui, c’est super. En tant que fan de lui et fan de ce sport. »

« C’est plutôt cool. Forcément, quand j’étais petit, je le regardais tout au long de sa carrière. C’est vraiment impressionnant de l’observer et de voir ce qu’il est encore capable de faire sur le terrain. C’est un rêve qui devient réalité. Ce sont des moments gravés, de pouvoir se mesurer à quelqu’un comme ça, évidemment l’un des plus grands. C’est incroyable », décrit le rookie des Mavs.

Alors que Jason Kidd imagine déjà James renfiler son short la saison prochaine, le coach des Mavs estime « l’avenir (de la ligue) est extrêmement brillant […] et quand on parle de la jeunesse, Cooper fait partie de ce groupe. La NBA est entre de bonnes mains pour le futur. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 65 33:48 47.2 29.3 81.6 1.2 5.4 6.6 4.5 2.1 1.2 2.4 0.9 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.