Jason Kidd : « Cooper Flagg peut devenir le futur LeBron »

Auteur de 27 points et 10 passes hier face à Cleveland, Cooper Flagg a signé son meilleur match depuis son retour de blessure. La rencontre ayant eu lieu sur le parquet des Cavs, la conférence de presse d’avant-match de Jason Kidd a été un bon prétexte pour comparer le rookie des Mavs à l’ancienne icône locale, LeBron James.

Les deux hommes ont en commun d’avoir été draftés en première position, en 2025 pour Cooper Flagg, et 22 ans plus tôt pour le « King » (2003). Comme le souligne le coach de Dallas, ils partagent un talent exceptionnel, un QI basket supérieur et font l’objet d’une attention médiatique qui sort du commun.

« Il y a beaucoup de comparaisons (possibles). LeBron fait ça à un haut niveau depuis 50 ans (sic), et Cooper va faire les mêmes choses. Il faut comprendre qu’avec ces personnes spéciales sur cette planète, LeBron a fait partie de cette catégorie dès le premier jour malgré toute l’attention sur lui. Il a assuré sur le terrain et en dehors. Il a gagné des titres. Il a gagné des médailles d’or », rappelle brièvement l’entraîneur de Dallas.

Lors de sa saison rookie, LeBron James, avec qui Jason Kidd a gagné le titre en 2020 comme assistant aux Lakers, tournait à 20.9 points, 5.5 rebonds et 5.9 passes de moyenne à 41.9% aux tirs. Pour ses débuts dans la ligue, Cooper Flagg affiche jusqu’ici des moyennes de 20 points, 6.6 rebonds et 4.3 passes avec une adresse de 46.9%.

« Son succès ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il a dû passer par tout un processus pour devenir un champion. Il n’a pas gagné de titre dès sa première année. Il faut comprendre qu’ils sont très similaires, très talentueux. Cooper a une chance d’être peut-être le futur LeBron », se projette-t-il déjà.

Bosser son tir, comme LeBron James avant lui

Un moyen sans doute pour lui d’atténuer le fait que son rookie ne va pas accéder aux playoffs cette saison, à l’instar de LeBron James à ses débuts. Il avait d’ailleurs dû attendre sa troisième saison dans la Grande Ligue avant de disputer les phases finales. Et son premier titre est intervenu après près de dix ans de carrière (2012).

Interrogé sur le phénomène des Mavs, le coach des Cavs, Kenny Atkinson, n’a lui non plus aucun doute sur le fait que Cooper Flagg a tout d’une « superstar ». Ce qui l’impressionne le plus chez le rookie ? « Sa taille, sa mobilité, son intensité des deux côtés du terrain, ses qualités athlétiques », énumère le coach.

« Il n’y a pas de chichi dans son jeu. Il est juste ultra concentré et combatif. Il ne fait pas de superflu. Ce gamin, c’est du sérieux, que ce soit au niveau du caractère ou du talent. Il n’a aucune limite, et son tir va finir par tomber. C’est juste une question de régularité et de confiance, mais ça va venir. Je suis vraiment, vraiment impressionné », encense Kenny Atkinson en pensant à son faible pourcentage à 3-points (29.5%).

Plutôt connu pour ses qualités d’agression du cercle, LeBron James n’était pas plus adroit dans ce registre à l’époque. Il lui a fallu travailler pendant des années pour voir son pourcentage basculer au-dessus des 35%, et même atteindre les 40% sur certaines saisons.

« On aimerait qu’il s’améliore un peu sur le ‘catch-and-shoot’. C’est moins d’énergie dépensée et moins de contacts physiques. […] Comme il joue dur et qu’il attaque le cercle, il prend beaucoup de coups ; c’est donc l’un des domaines où on veut qu’il progresse [pour se protéger] », souhaite Jason Kidd, soucieux de protéger sa pépite.