Washington tend l’autre joue à Miami : 152 points encaissés !

Sans surprise, Miami a encore dominé les débats à l’occasion de la venue de Wizards décimés, trois semaines après la dernière confrontation entre les deux équipes, marquée par les 83 points de Bam Adebayo. Cette fois, le pivot du Heat n’a pas crevé l’écran, mais Washington est quand même reparti avec 152 points dans les valises et une 60e défaite au compteur, dominé par le collectif floridien (8 joueurs à 8 points et plus) emmené par deux remplaçants, Jaime Jaquez Jr (32 points) et Kel’el Ware (24 points, 19 rebonds, 8 contres)

Washington a fait illusion en premier quart-temps, s’appuyant tour à tour sur Will Riley puis la paire Johnson-Champagnie pour faire jeu égal avec le Heat, lancé par les 3-points de Bam Adebayo et Andrew Wiggins, puis par le show Kel’el Ware, auteur de 10 points dont deux dunks et deux flèches à 3-points pour boucler la période (36-32). La suite a été bien moins glorieuse pour les Wizards, notamment lorsque le duo Larsson-Jaquez s’en est mêlé pour contribuer au 10-2 passé en milieu de deuxième quart-temps (59-42), puis suite au 8-2 conclu par Kel’el Ware dans les airs pour se retrouver à -20 (69-49). Sur sa lancée, le pivot floridien a encore fini fort avec son 6e contre et un ultime lay-up pour maintenir Washington à bonne distance à la pause (77-57).

Ware au-dessus du lot

Washington n’était pas au bout de ses peines, loin de là, puisque le troisième quart-temps s’est transformé en opération portes ouvertes avec 45 points encaissés pour un écart qui a grimpé jusqu’à +35. Bam Adebayo a lancé les festivités à 3-points, Davion Mitchell a enchaîné en alignant 10 points en à peine plus de trois minutes (99-72), jusqu’à ce que le trio Jakučionis- Fontecchio-Jaquez Jr ne pilonne l’adversaire pour porter la marque à un humiliant 118-83 à l’approche du dernier acte.

Les réveils tardifs de Will Riley, Sharife Cooper et Jaden Hardy n’ont pas changé grand chose à l’issue du match, si ce n’est que Washington a remporté le dernier acte, 45 à 30 pour finalement s’incliner 152-136. C’est la 60e défaite des Wizards cette saison, tandis que le Heat accroche sa 25e victoire de la saison à domicile, terminant à un petit point de son record de franchise sur un match. A noter que les deux formations se retrouveront une dernière fois en Floride, dans une semaine !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Kel’el Ware prend le relais de Bam Adebayo. Quand c’est pas l’un, c’est l’autre ! Les Wizards étaient prévenus du danger que pouvait représenter le Heat, Bam Adebayo en particulier, après son match historique à 83 points il y a trois semaines. Le pivot de Miami a été plus sobre cette fois (14 points, 9 rebonds, 7 passes décisives), laissant son back-up Kel’el Ware faire le spectacle. Le jeune intérieur de 21 ans a impressionné, particulièrement en première mi-temps avec ses 16 points à 7/8 au tir (dont 2/3 à 3-points), 9 rebonds et 6 contres en 19 minutes ! Les Floridiens ont fini en roue libre, mais lui est resté chaud jusqu’au bout, pour signer une belle ligne de stats à 24 points, 19 rebonds et 7 contres (record en carrière égalé) !

Jaime Jaquez Jr remonte en puissance. L’autre «monsieur efficacité» du Heat a profité du retour de Washington pour se refaire une santé. Particulièrement en vue avec 12 points dans le deuxième quart-temps qui a vu Miami se détacher au score, l’ailier a signé son meilleur match offensif de la saison, terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points

Bilal Coulibaly fait de la résistance. Drôle de saison pour l’ancien joyau des Metropolitans ! Au sein de la pire formation de la ligue, plus que jamais dernière après ce 60e revers, l’arrière de Washington ne s’est pas laissé griser par ce contexte déprimant. Bilal Coulibaly continue de jouer la tête haute, profitant de chaque possession pour montrer de quoi il est capable, par son envergure et son sens du timing en défense et son agressivité en attaque. 12 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres en 25 minutes à l’arrivée. La fin du calvaire se rapproche !

Belle frayeur pour Nikola Jovic. La rencontre a failli virer au cauchemar à 36 secondes de la fin pour Nikola Jovic, victime d’une grosse torsion de la cheville gauche suite à un contact dans les airs avec Jamir Watkins sur une tentative d’alley-oop. Se tordant de douleur avant de finalement se relever pour rejoindre directement le vestiaire et laisser Kasparas Jakučionis aller au lancer-franc, Jovic a ainsi vu Jamir Watkins être expulsé pour une Flagrant II.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.