Interview Bilal Coulibaly : « Je pense beaucoup à la saison prochaine »

Auteur de 21 points en 19 minutes dans la défaite des Wizards à Golden State, Bilal Coulibaly a vécu une troisième saison difficile. Souvent blessé, il a eu du mal à trouver son rythme de croisière avant le All-Star Game. Depuis un mois et demi, l’ailier de l’équipe de France a enfin pu enchaîner, et son impact offensif est monté en flèche.

Agressif, il a aussi profité de la confiance du staff des Wizards, qui lui a davantage mis le ballon entre les mains. Et il ne s’est pas fait prier pour attaquer le cercle et prendre ses tirs ouverts. Il est revenu avec nous sur cette saison faite de hauts et de bas, mais également sur son impatience de jouer avec Trae Young et Anthony Davis.

Bilal, physiquement, comment vous sentez-vous ?

Je me sens bien, je me sens très bien. Franchement, rien à dire.

Avant ce match, vous aviez raté les trois derniers matches. Vous boitiez un peu dans le vestiaire…

Là, non. Je devais juste être un peu froid, être un peu courbaturé. Mais sinon, rien de méchant.

Est-ce que c’est frustrant pour vous d’être sous restriction de temps de jeu alors que vous étiez en rythme ce soir ?

Ouais, c’est un peu frustrant. Mais après, voilà, on fait avec. On n’a pas trop le choix. Donc voilà… Je pense qu’ils prennent aussi des précautions, ils font attention, donc je comprends. Mais ça reste frustrant.

« Physiquement, j’en avais marre »

C’est la première saison où vous devez gérer des blessures à répétition. À quel point ça a impacté votre rythme, en particulier offensivement ?

Ouais, c’est la première fois de ma vie que ça m’arrive. Et c’était vraiment compliqué. Je voyais souvent les gens autour de moi se blesser et je me disais que ça devait être dur. Mais bon, quand tu ne le vis pas, tu ne sais pas vraiment. Et là, c’était vraiment dur. Physiquement, j’en avais marre. Je me disais : ‘Non, ce n’est pas possible.’ Même quand je reprenais, j’avais un peu peur. Du coup, je pense que mentalement aussi, c’était très compliqué. Mais voilà, j’ai réussi à m’en sortir. Et je me sens bien aujourd’hui.

Ça fait plusieurs semaines que vous êtes sur un bon rythme. Est-ce que ça s’explique simplement par l’enchaînement des matches ou est-ce qu’il y a d’autres explications ?

Ouais, c’est clair que c’est ça. C’est le fait d’enchaîner les matches, de retrouver mon rythme. Je m’habitue aussi à jouer avec mes coéquipiers pendant une plus longue période, donc ça facilite les choses.

Quand vous entamez le match et que vous voyez que c’est un grand, comme Kristaps Porzingis, qui défend sur vous, en quoi ça change votre état d’esprit ou votre approche ?

Franchement, j’essaie d’être tout le temps agressif, à chaque match. Et ouais, c’est sûr que quand je vois que c’est un intérieur comme ça, je me dis que c’est un peu irrespectueux. Du coup, j’essaie de leur montrer qu’ils ont intérêt à changer rapidement, sinon ça ne va pas le faire. Et voilà, au début du match, ça ne rentrait pas trop. Mais après, j’ai réussi à me mettre en rythme. Et ils ont fini par changer leur fusil d’épaule.

Il vous reste neuf matches (huit désormais, ndlr), quel bilan tirez-vous de votre troisième saison ?

Ralentie par les blessures, je dirais. Ça m’a pris du temps pour y remédier. C’était une saison un peu compliquée, honnêtement, avec les blessures et tout.

« Globalement, ça a quand même été une meilleure saison que la saison dernière »

Collectivement, vous allez finir entre 15 et 20 victoires comme lors des deux dernières saisons. Est-ce que vous vous attendiez à une meilleure saison ?

Ouais, je m’attendais à une meilleure saison. Globalement, ça a quand même été une meilleure saison que la saison dernière. On a eu nos victoires rapidement. Après, il y a eu des changements qui ont fait que ça a été un peu compliqué. Je pense que, globalement, c’était une meilleure saison. On a beaucoup appris. Moi, même en étant blessé pendant une grande partie de la saison, j’ai pu beaucoup apprendre aussi. Et mes coéquipiers aussi. Alex (Sarr) a fait une très bonne saison. Les autres jeunes, Kyshawn, tout le monde s’est amélioré. Tout le monde a appris. Je pense que l’année prochaine sera plus belle.

Avec Trae Young et Anthony Davis, est-ce que vous vous projetez déjà sur la saison prochaine depuis leurs arrivées ?

Ouais, j’y pense beaucoup. J’y pensais déjà beaucoup, parce qu’avoir des joueurs de ce calibre-là, ça ne m’est pas encore arrivé depuis que je suis en NBA. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Et ouais, j’ai hâte ! J’ai eu la chance de jouer quelques matches avec Trae Young, et ouais, je vois que c’est… il y a des différences. C’est un gars qui va te trouver quand tu es ouvert. Ça va faciliter le jeu pour tout le monde. Donc ouais, j’ai vraiment hâte.

Vous avez plus le ballon dans les mains depuis le All-Star Game. Votre rôle va forcément changer la saison prochaine avec Trae Young et Anthony Davis. Comment voyez-vous votre rôle évoluer dans une équipe avec d’autres ambitions ?

Ouais, je ne me pose pas trop de questions. Parce que toute ma vie, j’ai réussi à m’adapter aux joueurs qui sont à mes côtés. Donc je pense que forcément, avec Trae Young, qui est un gars qui a beaucoup la balle, je l’aurai sûrement moins. Mais j’aurai aussi mes moments. Quoi qu’il arrive, ça sera une belle expérience.

Propos recueillis à San Francisco.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27:13 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33:01 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 52 26:29 41.5 31.4 75.0 0.8 3.6 4.4 2.6 2.5 1.4 1.5 0.9 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.