Baylor Scheierman, de joker discret à pièce maîtresse des Celtics

Avec son look de surfeur australien, Baylor Scheierman ne passait déjà pas inaperçu sur un parquet, mais depuis quelques semaines, c’est bien grâce à ses performances qu’il attire tous les regards dans le Massachusetts.

De plus en plus utilisé et responsabilisé par Joe Mazzulla, le « sophomore » de 25 ans, « super confiant quant à [ses] capacités », est ainsi l’une des belles surprises de la rotation des Celtics.

« J’ai trouvé Baylor excellent, notamment pour convertir ses tirs », a par exemple confié son coach, après la victoire de mercredi face au Thunder, où il a apporté 11 points et 5 rebonds en 20 minutes (à 3 sur 7 à 3-points). « Il a aussi été solide en défense sur ses duels. C’est juste un gars qui sait créer du jeu. »

Le parfait « role player » de l’ombre

Outre son adresse à 3-points (39%), considérée comme l’une de ses forces à son arrivée en NBA, Baylor Scheierman se distingue par une activité de tous les instants. En défense, sur les meilleurs attaquants adverses, mais également – et c’est plus étonnant vu son 1 mètre 98 – au rebond offensif.

« C’est vraiment juste une question d’instinct », a-t-il expliqué à ce propos. « On n’est pas parfait tout le temps, mais c’est un secteur où ils nous laissent beaucoup de liberté pour décider d’aller au rebond ou de rester en retrait, donc c’est vraiment juste une question de feeling. »

Et d’ajouter, sourire aux lèvres, sur ce qui lui permet de s’avérer aussi impactant lorsqu’il est sur le parquet : « En jouant dur, je suppose. En ayant un peu le sens du jeu et un peu de flair, je présume. Puis, en me battant juste autant que possible des deux côtés du terrain. »

À l’image du rookie Hugo Gonzalez, Baylor Scheierman a cette capacité à tirer profit de chaque minute qui lui est offerte par son entraîneur, séduisant tout Boston par « sa nature » de gagnant.

Il obtient de plus en plus de minutes

« Il a juste un don pour réussir les bonnes actions. Il ne veut pas être défini par une seule chose. Peu importe s’il doit shooter, défendre, monter au rebond ou prendre soin du ballon : il a juste le truc pour faire de bonnes choses sur le terrain et c’est l’une de ses forces », a indiqué Joe Mazzulla, qui l’a titularisé à 17 reprises cette saison.

Drafté en 30e position en 2024, et rapidement couvé par Sam Hauser, Baylor Scheierman progresse à vue d’oeil avec les Celtics, malgré des statistiques discrètes (4.9 points, 3.5 rebonds, 1.4 passe).

À tel point que son temps de jeu moyen n’a pas arrêté de grimper cette saison : 12 minutes entre octobre et décembre, 16 minutes en janvier, 24 minutes en février et carrément 27 minutes en mars.

« Le travail que j’ai fourni depuis mon année rookie m’a préparé à tout ça », a apprécié l’ancien pensionnaire de Creighton. « Au final, il s’agit simplement de prendre les choses au jour le jour, match après match. Je m’estime très chanceux et reconnaissant d’avoir cette opportunité, et j’essaie juste d’en tirer profit. Mais je ne suis pas surpris, car je suis super confiant quant à mes capacités. »

Baylor Scheierman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 BOS 31 12:23 35.5 31.7 75.0 0.6 1.5 2.1 1.1 0.7 0.5 0.4 0.1 3.6 2025-26 BOS 67 17:43 45.5 38.5 88.9 0.7 2.8 3.5 1.4 1.3 0.6 0.5 0.1 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.