Et si on avait assisté au dernier record de LeBron James ?

Après avoir égalé le record de matches joués en saison régulière détenu par Robert Parish depuis 1997. LeBron James l’a battu cette nuit face au Magic. Avec 1 612 rencontres disputées, l’ailier des Lakers est désormais le numéro 1 de tous les temps. Comme pour les points marqués, les lancers-francs inscrits, mais aussi le nombre de saisons disputées en NBA ou encore le nombre de minutes et de paniers.

LeBron James est le numéro 1 dans de nombreuses catégories statistiques, et il pourrait s’agir de son dernier record. Dans les autres catégories, il lui sera compliqué, voire impossible, de devenir numéro 1 en saison régulière. En revanche, en playoffs, il pourrait s’emparer de la première place dès le printemps. Mais pas pour longtemps…

SAISON RÉGULIÈRE

Passes

Quatrième passeur de l’histoire avec 11 921 passes en carrière, LeBron James a Jason Kidd dans son viseur puisque 170 passes le séparent de son ancien coéquipier en sélection. Ce sera compliqué d’y parvenir cette saison.

Rebonds

Actuellement 23e meilleur rebondeur de l’histoire avec 12 017 rebonds, il est très loin des spécialistes du genre. Il pourrait grimper quelques places, mais sans se rapprocher des meilleurs.

Interceptions

Sixième intercepteur de l’histoire avec 2 400 « steals », il ne dépassera pas Gary Payton cette saison puisque 45 interceptions les séparent. Dans cette catégorie, comme aux passes, John Stockton est intouchable avec ses 3 265 interceptions en carrière.

Contres

Comme au rebond, LeBron James est loin des spécialistes, et il pointe à la 71e place des meilleurs contreurs de l’histoire avec 1 180 « blocks » en carrière.

PLAYOFFS

Passes

Deuxième passeur de l’histoire en playoffs avec 2 095 passes en carrière, LeBron James est à 251 passes de Magic Johnson. Il faudrait que les Lakers atteignent les Finals et jouent un maximum de séries en 6 ou 7 manches pour qu’il ait une chance de dépasser l’ancien meneur des Lakers. Et surtout qu’il tourne à près de 10 passes par match…

Rebonds

Actuellement 4e meilleur rebondeur de l’histoire avec 2 628 rebonds, il devrait rester à cette place puisqu’il a 229 rebonds de retard sur Tim Duncan, qui le précède. Comme pour les passes, il lui faudrait jouer un maximum de matches de playoffs, et tourner aux alentours des 9 rebonds de moyenne.

Contres

Neuvième contreur de l’histoire en playoffs avec 284 contres, LeBron James pourrait gagner une ou deux places cette saison. Serge Ibaka le devance de 8 contres, et Pat Ewing de 19.

Triple-double

Voilà une catégorie que LeBron James pourrait dominer dès cette saison. Avec 28 triple-double en carrière en playoffs, LeBron James est à deux unités de Magic Johnson. Sur sa forme actuelle, il est capable d’en signer deux lors des prochains playoffs. Mais… attention à Nikola Jokic qui en totalise déjà 21.