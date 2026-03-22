Quand Stephen Curry laisse (encore) la porte ouverte aux Hornets…

Stephen Curry, 38 ans depuis quelques jours, n’a évidemment jamais évolué ailleurs que chez les Warriors. Pourtant, cela fait plusieurs années que certains adoreraient le voir jouer pour les Hornets.

Une franchise particulière à ses yeux et dans son cœur, alors qu’il a joué au lycée puis à l’université en Caroline du Nord, et que son père, Dell Curry, a eu l’honneur d’avoir son maillot retiré par Charlotte cette semaine.

C’est d’ailleurs en marge de cette cérémonie, à laquelle il a bien sûr assisté, avec toute sa famille, que Stephen Curry a été une nouvelle fois invité à parler d’une potentielle future aventure sous le maillot des Hornets.

« Il faut toujours garder ses options ouvertes », a-t-il ainsi répondu, à la télévision locale. « Je sais ce que ça signifie quand ton maillot est retiré. C’est immortalisé et personne ne devrait pouvoir y toucher. Mais je suis certain qu’il [son père, ndlr] pourrait faire une petite exception, si la situation venait à se présenter… »

Ce n’est pas la première fois que Stephen Curry laisse en quelque sorte la porte ouverte à un départ de Golden State vers Charlotte.

L’endroit parfait pour boucler la boucle ?

Dès 2014, le meneur expliquait : « C’est dur de s’enlever cette idée de la tête, car le nom des Hornets veut dire beaucoup dans ma famille. […] J’y ai toujours pensé. Qui ne voudrait pas jouer devant les fans et la famille qui l’ont vu grandir ? Charlotte, c’est important pour moi. Ça ne me quittera jamais. »

En 2022, Stephen Curry admettait toujours vouloir intégrer la liste des joueurs d’une seule équipe, sans pour autant cacher son amour pour la franchise des Hornets et la ville de Charlotte.

« Il n’y a jamais eu de réel intérêt à jouer pour une autre équipe. Mais la curiosité de savoir ce que cela ferait de jouer pour sa ville, de vivre à Charlotte, de s’y installer, tout ça ? On y pense, c’est sûr. […] Si je peux jouer aux Warriors toute ma carrière et faire partie de ces joueurs qui ont eu beaucoup de succès avec une seule équipe… Cette liste est assez courte. Mais il y a aussi la curiosité qui me fait dire : ‘Qu’est-ce que cela ferait de porter le numéro #30 à Charlotte comme mon papa ?’ »

Vu la dynamique des Hornets, où Kon Knueppel, Brandon Miller, LaMelo Ball ou Moussa Diabaté font du bruit, et la dynamique des Warriors, où la fenêtre de titre se referme de plus en plus entre le vieillissement et les blessures des cadres, Stephen Curry pourrait s’offrir un dernier plaisir en quittant la Californie pour la Caroline du Nord.

Osera-t-il franchir le pas ? Le double MVP reste sous contrat avec les « Dubs » jusqu’en 2027, l’année de ses 39 ans, et il déclarait récemment ne voir « aucune situation où partir à la quête d’une bague ailleurs » qu’à Golden State.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.