Stephen Curry ne se « voit pas partir à la quête d’une bague ailleurs » qu’aux Warriors

À 37 ans, et alors que Draymond Green est lui sur la sellette, Stephen Curry n’imagine pourtant pas une fin de parcours loin de Golden State.

Le meneur, double MVP et futur Hall of Famer, l’a confié à The Ringer : il souhaite boucler toute sa carrière sous le même maillot, à l’image de Kobe Bryant, Tim Duncan ou Dirk Nowitzki. Malgré une dynastie qui s’effrite et un noyau vieillissant, le « Chef » refuse encore l’idée d’un dernier tour de piste ailleurs.

« Je ne vois aucune situation où je pars à la quête d’une bague ailleurs qu’ici », assure-t-il, tout en reconnaissant que l’envie de gagner demeure toujours aussi forte.

L’objectif reste donc clair : une cinquième bague avec les Warriors, qui placerait Stephen Curry et Draymond Green dans un cercle très fermé, aux côtés de Kobe Bryant, Magic Johnson et Tim Duncan. « On sait ce que cinq signifie en termes d’héritage », glisse-t-il, conscient toutefois que le projet peut paraître « farfelu » au vu du contexte.

Car Golden State avance sur un fil : 27 victoires pour 24 défaites, 8e à l’Ouest, et surtout une tuile majeure, la blessure au genou de Jimmy Butler, qui a plombé les ambitions immédiates et brouillé la suite. Stephen Curry admet y penser sans arrêt, évoquant des discussions fréquentes avec Steve Kerr et Draymond Green, « la façon dont nos contrats sont alignés » et une équipe qui se croyait capable d’atteindre le sommet.

Steve Kerr, lui, parle d’une « dynastie déclinante » et tempère le rêve d’un conte de fées. Mais l’état d’esprit reste le même : « Tout ce qu’on veut, c’est une chance. Une dernière chance. » Stephen Curry, sous contrat jusqu’en 2026/27, continue donc d’y croire… et veut le faire sous le maillot des Warriors, jusqu’au bout.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.