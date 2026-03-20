Pour Dell Curry, un retrait de maillot en famille et dans l’émotion

Ce jeudi, les Hornets ont retiré le numéro 30 de Dell Curry. Sous les yeux de Stephen et Seth et de plusieurs membres de la famille Curry, celui qui a été élu meilleur sixième homme en 1994 a vu son maillot rejoindre le plafond du Spectrum Center à côté du numéro 13 du regretté Bobby Phills.

À la mi-temps du duel entre Charlotte et Orlando, remporté par les Hornets, Dell Curry a livré un discours de presque cinq minutes où il n’a pu cacher son émotion.

« Je ne saurais être assez reconnaissant pour tout ça », apprécie-t-il au micro. « Je ne suis qu’un gamin de la campagne, originaire de Grottoes. Je n’avais aucune idée que tout ça allait arriver. Je jouais au basket simplement parce que j’aimais ça. Maintenant, j’ai mon numéro au plafond à côté de Bobby. Je ne peux pas dire à quel point je suis reconnaissant et comblé d’être ici en ce moment. »

Le recordman des matches joués

Dell Curry a joué pendant une décennie sous les couleurs des Hornets avant de rejoindre les Bucks. Quand il a quitté la Caroline du Nord, l’arrière détenait le record du nombre de matchs disputés avec le maillot de Charlotte avec 701 apparitions, un record qui tient toujours aujourd’hui. Il était également celui qui avait mis le plus de points (9 839) et réussi le plus de tirs à 3-points (929), mais depuis il a été dépassé par Kemba Walker.

Lors de la cérémonie en son honneur, Dell Curry a pu recevoir une vidéo hommage de la part de plusieurs anciens coéquipiers comme Larry Johnson ou Muggsy Bogues.

« Nous avons eu beaucoup de propriétaires, mais ce groupe m’a accueilli à bras ouverts en tant que légende, tout comme Muggsy Bogues, sans oublier les joueurs et les employés qui font partie de cette organisation », a souligné Dell Curry lors de son discours. « Je suis dans cette ville depuis 1988, j’ai beaucoup d’amis et des membres de ma famille qui vivent ici. Je suis vraiment fier de faire encore partie de cette organisation. Avec les nouveaux propriétaires, les choses viennent à peine de commencer, mais vous avez pu voir l’enthousiasme et l’excitation lors du dernier mois. J’ai l’impression d’être de retour dans l’ancien Hive (en référence au Charlotte Coliseum, l’ancienne salle des Hornets fermée en 2005). »

Après cette soirée riche en émotions, Dell Curry va retrouver son poste de commentateur, qu’il occupe depuis onze ans, pour la fin de saison et le ou les matchs de « play-in » des Hornets.