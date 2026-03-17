Damian Lillard veut « jouer le dernier match de sa carrière avec les Blazers »

Pour lui, cela ne fait guère de doute : « avoir une année off, c’est comme ajouter un an à ma carrière », a ainsi déclaré Damian Lillard. Toujours convalescent de sa rupture du tendon d’Achille, celui-ci a été invité à anticiper le dernier chapitre de sa carrière de basketteur NBA.

Qui, à moins d’un incroyable retournement de situation, se déroulera quoi qu’il arrive du côté de Portland, qu’il avait quitté pour Milwaukee en 2023, avant d’y revenir à peine deux ans plus tard. Lui ramenant depuis « énormément de joie et de bonheur ».

« Peu importe quand ça s’arrêtera, mon objectif, c’est clairement de jouer le dernier match de ma carrière avec les Blazers », a déjà annoncé le meneur. « Je n’ai pas de calendrier précis, mais je sais juste que je jouerai aussi longtemps que je ressentirai que je peux faire ce que je sais faire. Quand ce ne sera plus le cas, alors il n’y aura plus de raison de continuer. »

Une équipe des Blazers dont il s’était éloigné plus ou moins malgré lui : « J’ai passé deux ans ailleurs, mais au fond de moi, je n’ai jamais vraiment souhaité être loin d’ici. »

Trois objectifs bien définis avant la fin

À bientôt 36 ans, Damian Lillard profite de son temps libre pour passer des moments en famille, mais aussi préparer la saison prochaine, entre travail individuel à l’entraînement et apport dans le vestiaire ou sur le banc.

« Je suis aux entraînements tous les jours, à tous les matchs à domicile, et je participe même à certains déplacements », a-t-il ensuite détaillé. « Je suis dans le vestiaire avec eux, aux événements d’équipe, tout ça, donc je suis vraiment connecté au groupe. J’essaie de ne pas simplement être le vétéran qui a toujours quelque chose à dire, donc j’écoute beaucoup et, quand les gars ont des questions, je partage ce que je pense ou ce que je vois. Je suis vraiment resté connecté à l’équipe. »

Vainqueur de son troisième concours à 3-points le mois dernier lors du All-Star Weekend, record de Larry Bird et Craig Hodges égalé, Damian Lillard a prouvé qu’il restait un féroce compétiteur. C’est justement cet appétit qui le pousse à s’entraîner dur pour « revenir à [son] meilleur niveau ».

« Ma priorité, ce serait de gagner un titre », a-t-il en tout cas livré, par rapport à ses ambitions avant la retraite. « Je pense avoir déjà accompli quasiment tout dans ma carrière, sauf ça. Donc c’est vraiment la chose que j’aimerais avoir. Bien sûr, je ne suis pas passé loin à quelques reprises dans la course au MVP… Mais j’aimerais aussi atteindre la barre des dix sélections au All-Star Game. Je crois que j’en suis à neuf actuellement, donc j’aimerais bien en avoir au moins dix, je trouve que c’est un beau chiffre rond. Et ça arrivera. Mais comme je l’ai dit, ce serait le titre, atteindre les dix sélections All-Star et peut-être avoir une autre apparition dans une All-NBA Team. Et puis, juste continuer à être moi-même. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.