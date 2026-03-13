Damian Lillard : « Absolument pas une tournée d’adieux »

Éloigné des terrains depuis le 28 avril 2025 en raison d’une blessure au tendon d’Achille contractée lors du premier tour des playoffs face au futur finaliste d’Indiana, Damian Lillard poursuit sa rééducation, sans brûler les étapes. Le meilleur marqueur de l’histoire des Blazers n’a aucune raison de se précipiter, même s’il a déjà repris depuis plusieurs semaines un rythme d’entraînement plus classique, notamment niveau musculation et tir.

À 35 ans, et quelques semaines après avoir décroché à Los Angeles un troisième titre au concours à 3-points du All-Star Weekend, « Dame » a profité de son passage à la télévision des Blazers, lors du match face à Charlotte, pour donner des nouvelles de sa condition physique. Mais aussi préciser ses intentions auprès des fans de Portland.

« Si je ne devais dire qu’une chose aux fans des Blazers, c’est qu’il ne s’agit absolument pas d’une tournée d’adieux. Je ne reviens pas à Portland simplement pour rentrer à la maison et faire un dernier tour de piste. J’aime vraiment beaucoup notre équipe. On sait de quoi on est capable. J’adore porter ce maillot et représenter cette franchise […], et je pense qu’on peut aller là où on n’est plus allé depuis un paquet d’années. »

Avec l’éclosion de Deni Avdija, devenu All-Star cette saison, la progression de Shaedon Sharpe ainsi que celle de Donovan Clingan et de Scoot Henderson, Portland possède une base prometteuse pour la suite. D’autant que Damian Lillard pourrait évoluer aux côtés d’autres vétérans comme Jrue Holiday et Jerami Grant.

« Je vois la progression des gars depuis mon retour, je vois qu’ils sont de plus en plus à l’aise dans leur rôle, qu’ils comprennent de mieux en mieux comment gagner des matchs. Certains trouvent vraiment leur place dans la ligue, et c’est beau à voir. On sent tout le potentiel de cette équipe. Je vois aussi comment je peux m’intégrer à ce groupe, comment je peux l’aider à franchir un cap, et j’ai hâte d’en faire partie. »

« Je pense vraiment qu’on a ce qu’il faut pour gagner »

En filigrane, Damian Lillard valide également le travail de construction de l’effectif mené par le GM Joe Cronin.

« Quand on regarde l’ensemble de la ligue, on voit que ce qui fait gagner aujourd’hui, c’est d’avoir beaucoup d’ailiers capables de défendre, de mettre des tirs extérieurs, et de la profondeur de banc. Notre équipe est construite dans cette optique. On a beaucoup de gars qui emmagasinent énormément d’expérience cette saison, et qui apprennent à jouer juste pour gagner des matchs », explique-t-il. « Je suis dans cette ligue depuis plus longtemps que la plupart de mes coéquipiers. Il n’y a que Jrue qui y est depuis plus longtemps que moi, et encore, on a le même âge. J’ai vu l’évolution du jeu ces dernières saisons, et je pense qu’on a ce qu’il faut pour gagner. »

Avec quatre, voire cinq postes doublés, parfois triplés, par des joueurs comme Caleb Love, Vit Krejci ou Sidy Cissoko, récemment draftés ou récupérés via des échanges, Portland s’est constitué un effectif dense et polyvalent. Un vrai casse-tête en perspective pour Tiago Splitter la saison prochaine.

« Quand je regarde notre banc, je me dis que ça va être compliqué de distribuer des minutes à tout le monde l’an prochain. On a beaucoup de profondeur et beaucoup de gars capables d’apporter leur pierre à l’édifice. Mais ce sont de bons problèmes », poursuit Damian Lillard. « Historiquement, c’est vrai qu’on avait plutôt une rotation fixe à Portland. Aujourd’hui, on a beaucoup de joueurs capables d’entrer en jeu, et ça correspond à l’identité qu’on veut développer : jouer vite en attaque et sortir nos adversaires de leur zone de confort en défense. Pour jouer comme ça, il faut de l’énergie, il faut pouvoir faire entrer et sortir des joueurs pour maintenir cette intensité. »

En attendant la saison prochaine, les Blazers ont encore quelque chose à aller chercher sur cet exercice. Actuellement à la 10e place de la conférence Ouest, avec 31 victoires pour 35 défaites, ils peuvent toujours viser une place en « play-in », voire rêver d’un billet en playoffs au terme de deux matchs couperets.

« C’est très important de jouer ce genre de matchs à haute tension », conclut Damian Lillard. « J’espère vraiment qu’on va finir la saison suffisamment fort pour que nos joueurs puissent vivre ce type d’expérience. C’est essentiel de voir nos jeunes confrontés à cette adversité, à cette exigence, pour emmagasiner une expérience irremplaçable. C’est dans ces moments-là qu’on découvre vraiment ce qu’on a dans le ventre. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.