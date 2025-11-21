Damian Lillard, absent des parquets mais au cœur des nouveaux Blazers

Comme les Pacers avec Tyrese Haliburton ou les Celtics avec Jayson Tatum, les Blazers vivent leur saison régulière avec un grand absent, en l’occurrence Damian Lillard, à cause d’une rupture du tendon d’Achille. Le meneur de jeu de Portland se prépare dans l’ombre, pour revenir la saison passée.

« Tout se passe d’une manière étrange. Quelles étaient les chances que je me blesse au tendon d’Achille, que je sois coupé avec encore deux années de contrat et que la première équipe qui pense à moi et me contacte soit les Blazers ? », se demande-t-il. « Je suis désormais de retour. Avec mon départ, ils ont pu assembler cette équipe et désormais, je vais évoluer avec eux pendant des années. J’ai une saison pour me connecter avec l’équipe, tout en travaillant physiquement. »

Si on peut imaginer cette formation avec la star (même s’il faut voir dans quel état « Dame » reviendra), il faut tout de même jouer une saison sans lui. Et pour l’instant, c’est assez moyen avec 6 victoires pour 9 défaites. Dont quatre de suite actuellement, ainsi qu’une flopée de blessés. C’est là, dans le dur, que Damian Lillard peut être utile.

Il ne veut pas dire « je pense » mais « j’ai fait »

« Je le dis aux gars : c’est en ce moment qu’on trouve sa véritable identité. Ce n’est pas quand on gagne quelques matches et que tout va bien », assure le vétéran de 35 ans. « C’est dans ces moments où il serait facile de baisser les bras. On a des blessés, un calendrier compliqué, des défaites, mais c’est le moment de prendre une décision et de continuer d’aller de l’avant. »

Lui qui est en rééducation insiste aussi sur l’importance des actes. Avec son autorité et sa carrière, le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise peut prendre la parole mais sait également que des discours ne suffiront pas pour emmener ce groupe et le sortir de séries de revers.

« On peut perdre cinq matches de suite, mais ce qui compte, ce n’est pas ce qui est dit pour la presse. C’est comment on arrive dans le vestiaire, comment on se parle, est-ce qu’on vient s’entraîner dans le silence… », liste Damian Lillard. « On doit avoir ce sentiment désagréable, face aux défaites, mais il faut faire des actions qui prouvent qu’on n’est pas brisé par cela. Partager ce message, cette expérience, c’est mon rôle dans l’équipe. Mon point de vue ne vient d’un ‘je pense’ mais bien d’un ‘j’ai fait’. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.