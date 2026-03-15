Devin Booker prêt à investir en Europe ?

Dans la ligue depuis plus de dix ans, Devin Booker a déjà des plans d’après-carrière dans un coin de sa tête et il se pourrait bien qu’il devienne… propriétaire. Non pas d’une franchise NBA, mais d’une équipe de la future NBA Europe, censée voir le jour dans les prochains mois.

« C’est mon rêve de posséder un club de sport dans n’importe quelle ligue, donc j’espère y parvenir un jour », a-t-il confié en ce sens pour le Mundo-Deportivo, cette semaine.

Outre la casquette de propriétaire, Devin Booker n’exclut pas non plus de posséder à terme celle… d’entraîneur.

« Oui, peut-être en tant que coach. Pour ce qui est d’y jouer… Je ne sais pas », a ajouté le joueur des Suns. « Mais j’adore l’Europe, j’y voyage au moins deux ou trois semaines chaque été, donc y développer ce sport et y créer une nouvelle ligue serait quelque chose de magnifique. »

Les Américains à la conquête de l’Europe

Deux destinations ont même déjà retenu l’attention de Devin Booker pour ses futurs projets.

« Peut-être en Espagne, à Marbella par exemple, ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas encore. Ou peut-être aussi en Grèce. Je ne suis pas encore allé à Madrid, mais j’en ai entendu du bien. Je suis aussi allé à Barcelone et j’y ai passé un moment incroyable », a-t-il décrit.

Devin Booker n’est pas le seul joueur en activité à être cité dans le projet NBA Europe, puisque les noms de Luka Doncic à Rome, Kevin Durant à Paris ou encore Giannis Antetokounmpo ont déjà été évoqués. Sans oublier ceux d’anciennes gloires, comme Tony Parker à l’ASVEL et Pau Gasol à la direction.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27:44 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35:29 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34:32 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35:02 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35:53 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33:53 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34:29 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34:37 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 35:59 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37:16 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 51 33:24 45.2 32.8 87.1 0.8 3.2 4.0 6.0 2.6 0.9 3.2 0.3 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.