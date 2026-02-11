Luka Doncic impliqué dans la création d’une franchise à Rome

Selon The Athletic, Luka Doncic fait partie d’un groupe d’investisseurs mené par Donnie Nelson, fils de Don et ancien dirigeant des Mavericks à l’origine de la venue du Slovène à Dallas. Leur objectif : implanter une franchise à Rome dans le cadre de la future NBA Europe. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport.

Selon plusieurs sources proches du dossier, Donnie Nelson aurait conclu un accord préliminaire pour racheter le club italien du Vanoli Basket Cremona.

Le club lombard détient une licence en Serie A (Lega Basket Serie A). Or, pour participer à la future NBA Europe, chaque franchise devra également évoluer dans son championnat national. L’acquisition de Vanoli serait donc principalement motivée par l’obtention de cette licence.

Rome n’a plus de basket de haut niveau depuis 2020

L’idée ? Transférer ensuite le projet vers Rome, située à environ 530 kilomètres de Crémone, afin d’y créer une nouvelle franchise. Toutefois, la réglementation italienne impose un délai de deux ans avant tout changement de nom ou d’identité du club. Rappelons que depuis l’annonce du retrait de la Virtus Roma en 2020, la capitale italienne n’a plus d’équipe parmi l’élite, ni même en Serie A2.

Contrairement à certaines rumeurs, Dirk Nowitzki ne ferait pas partie du projet, selon son porte-parole. En revanche, l’ancien joueur lituanien Rimas Kaukenas, figure bien connue du championnat italien, serait impliqué.

D’autres figures de la NBA, d’hier et d’aujourd’hui, sont investies dans le projet de la NBA Europe. On pense à Kevin Durant, actionnaire minoritaire du PSG, qui pourrait intégrer cette nouvelle ligue. Pour sa part, Tony Parker est propriétaire de l’ASVEL, club basé près de Lyon, pressenti pour rejoindre la NBA Europe. Enfin, Pau Gasol envisagerait un rôle de dirigeant dans la future compétition.