La NBA va se pencher sur le cas Kevin Durant / PSG

Lors de sa conférence de presse, Adam Silver a dû balayer de nombreux sujets chauds comme les mises en examen de Chauncey Billups et Terry Rozier, l’expansion de la NBA et bien sûr la NBA Europe. Il a notamment été questionné sur la possibilité pour des joueurs NBA d’investir dans des franchises en Europe. Comme c’est le cas, potentiellement, de Kevin Durant, actionnaire minoritaire du PSG.

« Votre question repose sur plusieurs hypothèses : que le PSG ait une équipe, et que, si c’était le cas, Kevin Durant — qui est investisseur au PSG — puisse conserver sa participation. Ce sont autant de sujets que nous devrons examiner » a répondu le patron de la ligue. « Si l’on part du cadre existant aux États-Unis, comme vous le savez, en raison du système de ‘salary cap’, nous n’autorisons pas les joueurs — par accord avec le syndicat des joueurs — à être également investisseurs dans des franchises NBA. Nous considérons cela comme un conflit d’intérêts. En revanche, ils peuvent investir dans des équipes WNBA s’ils ne sont pas propriétaires d’une franchise NBA, et certains joueurs l’ont déjà fait. »

Pour l’instant, la NBA n’a pas tranché sur des cas comme celui de Kevin Durant. « Une fois que nous aurons pris une décision concernant l’Europe et que nous étudierons quels seraient les propriétaires appropriés, si une situation se présentait avec un joueur ayant une participation dans un groupe propriétaire, nous devrions définir un cadre spécifique pour gérer ces questions et travailler en collaboration avec l’association des joueurs. »

Des premières prises de contact en janvier

Un autre journaliste a alors demandé si la NBA privilégiait des rapprochements avec les plus grands clubs de football européens, comme le PSG donc, mais aussi Manchester City ou le Milan AC. Sont-ils favoris pour l’obtention d’une licence ?

« Je ne dirais pas qu’il y a des favoris » a répondu Adam Silver. « Comme je l’ai déjà indiqué, ce que nous faisons actuellement avec le cabinet JP Morgan et Raine, c’est de discuter avec tout le monde — et cela inclut des clubs de football, certains qui ont déjà des équipes de basket, d’autres non, des organisations de basket existantes qui pourraient être intéressées par une intégration à notre ligue, ainsi que d’autres organisations ou individus qui ne possèdent encore aucune équipe mais qui pourraient être intéressés si nous nous développions en Europe. Nous lançons donc un appel extrêmement large, en disant en substance à toute personne intéressée : venez rencontrer nos banques conseil, expliquez-nous pourquoi vous êtes intéressés, comment vous percevez l’opportunité, quelles ressources vous seriez prêts à engager pour lancer une équipe. Nous collectons ensuite toutes ces informations et, probablement vers la fin janvier ou au cours du mois de janvier, nous serons en mesure d’entamer des discussions plus approfondies avec les parties les plus sérieusement intéressées. »