Et maintenant, les Sixers perdent Kelly Oubre Jr…

Décidément, l’infirmerie des Sixers commence à déborder, alors que se profile le sprint final de la saison régulière. En effet, comme Joel Embiid (obliques), Tyrese Maxey (doigt) et Johni Broome (genou), sans oublier Paul George suspendu, Kelly Oubre Jr. va s’absenter plusieurs semaines ce mois-ci.

Deux en l’occurrence, car une IRM lui a décelé une entorse d’un ligament au niveau du coude gauche, contractée mardi dans la victoire contre Memphis. Dans le meilleur des cas, on ne le reverra donc pas sur les parquets avant la fin du mois de mars.

Forcément embêtant, car Kelly Oubre Jr. est non seulement l’un des titulaires de Philadelphie à l’aile cette saison (pour 14.7 points, 4.9 rebonds, 1.7 passe et 1.3 interception de moyenne, à 36% à 3-points), mais c’était aussi l’un de ceux chargés de porter l’attaque de Nick Nurse en l’absence du trio Maxey – George – Embiid.

Ce sont donc VJ Edgecombe et Quentin Grimes (voire Cam Payne) qui verront leurs responsabilités offensives augmenter dans les prochains jours.

Kelly Oubre Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 10:39 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7 2016-17 WAS 79 21:15 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 27:33 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 PHO 40 29:30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 WAS 29 26:02 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.4 0.7 2.4 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHO 56 34:31 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GS 55 30:40 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26:18 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32:15 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHI 68 30:13 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 2024-25 PHI 60 34:38 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 3.0 1.5 1.3 0.5 15.1 2025-26 PHI 41 32:26 46.3 36.1 75.9 1.0 3.9 4.9 1.7 2.5 1.3 1.4 0.5 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.