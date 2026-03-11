Jordan Clarkson accepte son rôle très discret à New York

À son arrivée chez les Knicks en juillet dernier, après avoir négocié son départ du Jazz (qu’il retrouvera d’ailleurs ce mercredi…), on imaginait que Jordan Clarkson ferait partie des cadres de la rotation new-yorkaise, grâce à ses qualités de « puncheur » en sortie de banc.

Sauf que, comme Guerschon Yabusele, le Sixième homme de l’année 2021, d’abord utilisé constamment pendant trois mois (9.5 points de moyenne sur 20 minutes), a finalement été écarté par Mike Brown.

Depuis le mois de janvier, Jordan Clarkson se contente donc des miettes (5.2 points de moyenne sur 11 minutes, avec également dix « DNP »), tâchant de « rester prêt » et de « tirer profit de chaque opportunité » qui s’offre à lui.

« Honnêtement, je ne suis pas arrivé en attendant quoi que ce soit », a-t-il toutefois confié. « Beaucoup de gens se sont projetés à mon arrivée, sur ce que je peux apporter et par rapport à ce que j’ai accompli durant ma carrière, mais comme je ne savais pas grand-chose, je suis arrivé avec une page blanche. Je n’avais juste qu’un objectif en tête, et c’est ce qu’on veut tous : gagner. »

Un nouveau rôle à endosser

À bientôt 34 ans, l’homme aux désormais 12 saisons d’ancienneté dans la ligue n’en reste pas moins impliqué sur le banc, afin de soutenir ses coéquipiers en match ou de les pousser à l’entraînement.

« C’est un vrai professionnel, je le vois travailler dur chaque jour et rester prêt », a ainsi déclaré Jalen Brunson, qui le devance dans la rotation de New York. « C’est super d’être son coéquipier, de pouvoir discuter avec lui tout le temps et de manière régulière, ça a été génial pour moi. Je l’apprécie beaucoup, et tout ce qu’il a accompli aussi. »

Pour Mike Brown, Jordan Clarkson est « quelqu’un sur qui on peut compter », notamment quand l’attaque des Knicks est à la peine. Contre les Lakers, dimanche dernier, on l’a d’ailleurs vu être relancé dans le dernier quart-temps et l’arrière a fait ce qu’il sait faire de mieux : scorer.

« Ce n’est pas qu’il a fait quelque chose de mal, car Jordan a été super », a rappelé son entraîneur. « C’est un vétéran fabuleux, vraiment. Il nous a aidés à gagner des matches et il a joué dans des moments importants pour nous [en NBA Cup par exemple, ndlr]. On a juste besoin qu’il continue, comme il le fait déjà, à se tenir prêt et apporter son expérience de vétéran, car il sait énormément de choses. Qu’il continue à encadrer nos jeunes et aider à connecter le groupe, ce qu’il fait déjà. C’est donc simplement une question de circonstances liées aux minutes disponibles. »

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25:01 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 31:58 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 30:10 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 CLE 28 22:34 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2017-18 LAL 53 23:42 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.5 2018-19 CLE 81 27:20 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 CLE 29 22:58 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2019-20 UTA 42 24:44 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2020-21 UTA 68 26:44 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTA 79 27:06 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTA 61 32:35 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTA 55 30:35 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTA 37 26:00 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2 2025-26 NY 56 17:42 43.3 32.8 78.9 0.7 0.9 1.6 1.2 1.7 0.4 1.0 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.