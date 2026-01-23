Jordan Clarkson rejoint Guerschon Yabusele au bout du banc des Knicks

Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele ressemblaient à deux jolies prises pour les Knicks, lors de la dernière intersaison. Mais quelques mois plus tard, les deux hommes ne sont plus vraiment dans la rotation de New York…

Pour l’intérieur français, qui poste des messages cryptiques sur les réseaux sociaux, cela fait désormais quelque temps. Pour l’arrière, c’est plus récent mais il a eu droit à moins de deux minutes dans la défaite face aux Mavericks. Et face aux Nets, il n’a pu fouler le terrain que lorsque l’écart était déjà énorme.

« Oui, c’est difficile de l’intégrer dans la rotation », a répondu Mike Brown. « Deuce [McBride] a évidemment bien joué, Mitch [Robinson] a bien joué, Landry [Shamet] a joué à un niveau assez élevé avant de se blesser. Il est donc difficile de trouver du temps de jeu pour ces gars-là ainsi que pour nos titulaires. Je n’arrive même pas à atteindre le seuil de minutes que je souhaite pour tous ces joueurs. Cela peut être difficile parfois. »

« Je peux aider n’importe quelle équipe de la ligue »

L’entraîneur a surtout du mal à trouver les bonnes combinaisons, alors que les Knicks tentent de sortir de leur mauvaise période, avec 9 défaites en 11 matchs entre le 31 décembre et le 19 janvier.

« Je sais ce qu’il se passe, je vois ce qu’il en est », répond Jordan Clarkson, assez lucide sur les explications de son coach. « Je ne suis qu’un vétéran, je viens, je fais mon job, je me tiens prêt. Quand je joue ces minutes avec les jeunes, je ne leur enlève rien. En tant que professionnel, je leur parle, j’essaie de les mettre à leur place. »

L’ancien meilleur 6e homme de l’année assure ne pas avoir parlé à Mike Brown de sa perte de temps de jeu, mais il n’en a pas besoin. Et il reste confiant dans sa capacité à aider une équipe, les Knicks ou autre…

« Je peux aider n’importe quelle équipe de la ligue. J’aide à faire gagner des matchs. Vous l’avez vu dès le début de la saison. Je sais que j’ai encore beaucoup à donner. Je peux contribuer à la victoire, où que ce soit. Notamment ici. Et sur le peu de temps que j’ai passé à New York, [nous] gagnons des matchs » conclut-il ainsi.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25:01 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 31:58 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 30:10 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 CLE 28 22:34 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2017-18 LAL 53 23:42 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.5 2018-19 CLE 81 27:20 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 CLE 29 22:58 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2019-20 UTA 42 24:44 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2020-21 UTA 68 26:44 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTA 79 27:06 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTA 61 32:35 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTA 55 30:35 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTA 37 26:00 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2 2025-26 NY 44 19:31 42.5 33.0 77.8 0.8 1.0 1.8 1.3 1.9 0.5 1.1 0.1 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.