Michael Porter Jr. n’est pas du tout fan du « tanking »

On peut jouer dans l’une des pires équipes de la ligue, qui n’a plus aucun intérêt à gagner cette saison, et ne pas être fan du « tanking ». Michael Porter Jr. en est la preuve.

« Ils doivent faire quelque chose contre cette situation de ‘tanking’. Je n’aime pas la façon dont les équipes essaient délibérément de perdre pour obtenir un bon choix de Draft. Je pense simplement que sacrifier des saisons NBA entières n’est pas la solution », affiche-t-il lors de son passage au Emily Austin Show.

L’ailier des Nets considère que cette pratique « n’est pas très éthique vis-à-vis du jeu, alors que les gens paient très cher pour voir les meilleurs joueurs du monde s’affronter. On a envie de voir des équipes se donner à fond chaque soir. Et quand on voit ce que certaines franchises font, c’est parfois difficile à accepter. »

Et c’est pourquoi la ligue a décidé de s’attaquer frontalement à la question. Plusieurs pistes ont récemment été mises sur la table, avec l’idée que les probabilités de la « lottery » pourraient être figées à la « trade deadline », qu’une équipe ne pourrait plus obtenir un choix dans le Top 4 deux années consécutives ou encore qu’une formation ne pourrait pas choisir dans le Top 4 si elle a participé aux finales de conférence l’année précédente.

« Il y a une manière éthique de le faire »

Autant de pistes évoquées pour tenter d’enrayer le phénomène qui semble avoir atteint un point culminant cette saison. « J’ai vu passer certaines idées sur la manière dont cela devrait changer. On peut saborder une saison entière sans même obtenir le choix de Draft espéré. Et même si on l’obtient, ce joueur ne sera peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Au final, vous venez de faire reculer votre projet de plusieurs années », rappelle-t-il à juste titre.

Une référence possible au « process » par exemple qui a longtemps été d’actualité chez les Sixers et a permis à la franchise de Philadelphie de mettre la main sur Joel Embiid et Ben Simmons. Un projet de construction qui a permis à l’équipe de remonter très haut à l’Est, sans jamais se rapprocher du Graal, et qui a finalement été abandonné.

« Je comprends donc que des équipes se reconstruisent, mais j’ai le sentiment qu’il y a une manière éthique de le faire et une autre qui ne l’est pas. J’espère donc qu’ils pourront changer cela un peu. Les meilleurs joueurs devraient être sur le parquet soir après soir », dit encore Michael Porter Jr.

Celui-ci, avec les Nets, n’a manqué qu’une poignée de rencontres cette saison. Avec un temps de jeu qui reste conséquent, à l’instar de ses 39 minutes (30 points et 13 rebonds) disputées dans la victoire surprise arrachée à Detroit cette nuit. Et ce, alors que le développement des rookies est la priorité de leur fin de saison.