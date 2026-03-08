Lancers-francs : Steve Kerr dédouane « SGA » et tacle la NBA

Avec 15 tentatives sur la ligne la nuit dernière, Shai Gilgeous-Alexander (14/15) a obtenu quasiment autant de lancers-francs que l’intégralité de l’équipe adverse, les Warriors (11/18). De quoi alimenter son compteur de points à 27 unités (6/15 aux tirs) dans la courte victoire de sa formation face aux Californiens.

Le volume de lancers-francs obtenus par la superstar du Thunder – troisième joueur le plus « récompensé » de la ligue (9.3 par match) derrière Luka Doncic (10.3) et Giannis Antetokounmpo (9.9) – est un sujet de controverse depuis des mois. Mais pas chez Steve Kerr, qui s’exprime après ce revers.

« Il est incroyablement malin, il sait exactement comment provoquer le contact, et tout cela est conforme aux règles. Je n’ai aucun problème avec Shai », lâche le coach des Warriors. Son « problème » à lui, ce sont plutôt les règles en vigueur.

« Les joueurs profitent des règles »

« Dans notre ligue, nous autorisons trop l’usage du bras opposé (off-arm). Nous ne permettons quasiment plus rien à la défense sur le porteur de balle. Si vous autorisez l’attaquant à repousser son défenseur avec son bras libre pour créer de l’espace, cela devient vraiment difficile défensivement parce que vous ne pouvez pas intervenir avec votre propre bras », regrette le technicien.

Son propos, qui intervient quelques jours après celui de Mike Brown au sujet de la capacité de « SGA » à « convaincre » les arbitres à siffler en sa faveur, pointe même une tendance qui pourrait se généraliser : « Tous les joueurs de la ligue feront ce que font Shai ou James Harden : ils vont accrocher votre bras (hook), et tout cela fait partie des règles. »

« Tout le mérite en revient aux joueurs individuellement, mais au niveau de la ligue, nous devons nous adapter et nous ajuster. Année après année, les joueurs tirent profit des règles. Ils sont intelligents et savent exactement ce qu’ils font », termine Steve Kerr.