Mike Brown digère mal l’arbitrage face au Thunder

Nous sommes en fin de premier quart-temps. Shai Gilgeous-Alexander fonce vers le panier. Devant lui se dresse Jalen Brunson, qui veut provoquer le passage en force. Le meneur de jeu des Knicks absorbe le contact et tombe. Mike Brown, les Knicks et tout le Madison Square Garden demandent la faute. Les arbitres ne bougent pas et le MVP 2025 peut ainsi inscrire deux points.

Sur le bord du terrain, le coach de New York explose. Sa colère saute aux yeux et aux oreilles des hommes en gris, si bien qu’il récolte une faute technique, sa première de la saison. On peut le comprendre car, à ce moment de la rencontre, « SGA » avait déjà deux fautes. S’il est sanctionné, c’est sa troisième après seulement dix minutes…

« C’est dur de défendre sur lui. Il est très bon, meilleur que quiconque dans la ligue, pour convaincre les arbitres qu’il est touché », analyse Mike Brown sur le Canadien. « Il a deux fautes et rentre dans Brunson. Comme quand ils ont sifflé sur OG Anunoby (en dernier quart-temps). Je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas sifflé. Il aurait dû prendre sa troisième faute, le panier n’aurait pas dû être compté. Voyant ça, avec Jalen qui a mis son corps en jeu, avec nos joueurs qui ont tout donné, ça ne me convient pas. »

Encore six fautes pour Karl-Anthony Towns

Surtout que les Knicks vont s’incliner de trois points à domicile. Forcément, cette séquence du premier quart-temps revient alors à l’esprit et l’attitude du coach est soutenue par son All-Star. « J’assure ses arrières chaque soir. Il assure les nôtres. Peu importe ce qu’il fait, les fautes techniques qu’il prend, je le soutiens », assure-t-il.

Les deux équipes ont shooté quasiment le même nombre de lancers-francs (25 pour Oklahoma City, 22 pour New York), mais les champions en titre ont inscrit 5 points de plus dans ce domaine, ce que Mike Brown a souligné. Les fautes ont joué un rôle important, notamment les deux dernières de Karl-Anthony Towns en dernier acte. L’intérieur finit la rencontre sur le banc avec six fautes, confirmant ses difficultés à éviter les coups de sifflet.

« C’est frustrant, c’est clair. On veut gagner ce match et il était très serré. On veut être avec ses coéquipiers sur le parquet », se lamente l’ancien de Minnesota, auteur d’une prestation à 17 points et 17 rebonds.